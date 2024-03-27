به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی منجر در یکی از روستاهای اطراف کوهدشت، بلافاصله چند اکیپ انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور مأموران مشاهده شده درگیری بین دو خانواده رخ‌داده که با چوب و چماق با همدیگر درگیر شده‌اند که بلافاصله مأموران به محل مربوطه اعزام و ۱۰ نفر از عاملان اصلی درگیری را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با بیان اینکه در بازرسی از منزل این افراد تعداد پنج قبضه سلاح شکاری به همراه تعدادی فشنگ کشف شده است، گفت: افراد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ امانی، علت درگیری را اختلافات قبلی عنوان کرد و گفت: افرادی که به هر نحو بخواهند با قانون‌شکنی و اقدامات غیرقانونی مخل آسایش و امنیت مردم شوند بدانند پلیس و دستگاه قضائی با قاطعیت و بدون اغماض با آنها برخورد خواهند کرد.