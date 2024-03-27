پیوستن بیش از ۲۳ هزار نفر به پویش «بهرفت» در خراسان رضوی

محسن ذاکریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲ تا هفتم فروردین ماه امسال ۲۳ هزار و ۲۱۱ نفر به پویش «بهرفت» پیوستند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی با بیان اینکه این پویش توسط سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و با مشارکت سازمانهای مختلف از جمله صدا و سیما، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور اجرا میشود، افزود: افزایش آگاهی رانندگان و تشویق آنها به رانندگی قانونمند از جمله اهداف اجرای پویش بهرفت (بهینه کردن رفتار ترافیکی) است.
وی با بیان اینکه در این مدت به ۳۰۲ مصدوم ۸۳ حادثه امدادرسانی شده است، ابراز کرد: از این تعداد ۴۷ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۷۹ مصدوم نیز به صورت سرپایی درمان شدند.
ذاکریان با اشاره به فعال بودن ۱۵ پست ثابت و ۱۳ پست سیار تصریح کرد: در راستای طرح خدمات یکپارچه نوروز ۱۴۰۳ و ماه رمضان علاوه بر اطلاعرسانی در زمینه نقاط حادثهخیز و راهنمایی بیش از ۴۹ هزار مسافر، به چهار هزار و ۷۵۱ نفر خدمات امدادی و کمکهای اولیه ارائه شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بهرهمندی بیش از ۲۳ هزار کودک از فضای دوستدار کودک در ایستگاههای نوروزی و توزیع سه هزار و ۶۴۱ بسته افطاری را از دیگر خدمات جوانان در این طرح برشمرد و افزود: آموزش مهارتهای امداد وکمکهای اولیه به ۱۰ هزار و ۸۹۳ نفر و سنجش مخاطرات پیشگیری شده از جمله فشارخون از دیگر اقدامات انجام شده است.
وی انجام ۱۷۳ مشاوره پزشکی را از خدمات داوطلبیار امداد و نجات بیان و خاطرنشان کرد: در این مدت ۱۵۷ نفر به مراکز درمانی، ۱۵۹ نفر به مراکز توانبخشی و ۱۰۱۸ نفر به داروخانه جمعیت هلال احمر مراجعه و خدمت دریافت کردند.
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