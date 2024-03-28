مامور قلابی پلیس و همدستش در سیرجان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد خواجه پور، صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه افرادی مجهز به تلفنی خاص و پس از تماس با تعدادی از ادارات و شرکت‌های صنعتی این شهرستان و معرفی خود به عنوان مأمور، همراه با تهدید اقدام به کلاهبرداری و پیشبرد اهداف خود می‌کنند رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات گسترده پلیسی و اشراف اطلاعاتی در نهایت ۲ فرد مدنظر شناسایی و طی دو عملیات غافلگیرانه دستگیر و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد یکی از متهمان که کارمند یک اداره است با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود با همدستی فردی دیگر اقدام به کلاهبرداری از ادارات می‌کند که پس از اعتراف به جرم ارتکابی با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

سرهنگ خواجه پور، گفت: شهروندان سیرجانی در مواجهه با اینگونه تماس‌های خاص، اشخاص فرصت طلب و درخواست‌های غیرقانونی و مشکوک آنها، سریعاً موضوع را با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.