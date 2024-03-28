توزیع ۲۰ میلیون عدد وارفارین وارداتی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین متولی گفت: از آذر ماه ۲۰ میلیون عدد وارفارین توزیع شده که ۱۶.۵ میلیون عدد آن در زمستان بوده است.
وی با اشاره به اینکه تمام محمولههای وارداتی وارفارین در بازار توزیع میشود، افزود: مصرف ماهانه وارفارین ۳.۵ تا ۴ میلیون عدد است و با وجود توزیع چند برابری هنوز بازار اشباع نشده است.
رئیس اداره پایش زنجیره مصرف دارو، در مورد نحوه توزیع وارفارین بین داروخانهها، گفت: معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور در مورد توزیع این دارو بین داروخانهها تصمیم میگیرند، سازمان غذا و دارو نیز با اولویت داروخانههای دولتی و منتخب این دارو را در تهران توزیع کرده است.
