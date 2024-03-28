  1. سلامت
  2. درمان
۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۱۹

سازمان غذا و دارو اعلام کرد؛

توزیع ۲۰ میلیون عدد وارفارین وارداتی در کشور

توزیع ۲۰ میلیون عدد وارفارین وارداتی در کشور

رئیس اداره پایش زنجیره مصرف دارو، از توزیع ۲۰ میلیون عدد وارفارین وارداتی طی ۴ ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین متولی گفت: از آذر ماه ۲۰ میلیون عدد وارفارین توزیع شده که ۱۶.۵ میلیون عدد آن در زمستان بوده است.

وی با اشاره به اینکه تمام محموله‌های وارداتی وارفارین در بازار توزیع می‌شود، افزود: مصرف ماهانه وارفارین ۳.۵ تا ۴ میلیون عدد است و با وجود توزیع چند برابری هنوز بازار اشباع نشده است.

رئیس اداره پایش زنجیره مصرف دارو، در مورد نحوه توزیع وارفارین بین داروخانه‌ها، گفت: معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور در مورد توزیع این دارو بین داروخانه‌ها تصمیم می‌گیرند، سازمان غذا و دارو نیز با اولویت داروخانه‌های دولتی و منتخب این دارو را در تهران توزیع کرده است.

کد مطلب 6064220
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها