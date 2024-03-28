به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش ضمن بازدید از مناطق پدافندی جنوب شرق کشور و جزایر سیری، ابوموسی و تنب بزرگ در جمع فرماندهان و کارکنان این منطقه پدافند هوایی اظهار داشت: آمادگی دفاعی و توان تسلیحاتی نیروهای مسلح کشورمان همچون سدی محکم در برابر دشمنان قسم خورده ایران اسلامی است و روز به روز بر این اقتدار افزوده می شود.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه عزت و سربلندی ایران اسلامی در گرو تبعیت از تدابیر داهیانه رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) و نیز ارتقا توان نظامی به‌ویژه در حوزه پدافند است، خاطرنشان کرد: بصیرت و دوراندیشی در راستای مقابله با تهدیدات و ارتقای تجهیزات به‍روز و کارآمد، دو مولفه ارزنده در رشد و پیشرفت نیروی پدافند هوایی ارتش است.

امیر سرتیپ صباحی فرد با بیان اینکه قوی بودن در تمامی عرصه ها به‌ویژه حوزه نظامی موجب افزایش بازدارندگی و مقبولیت بین‌المللی کشورمان می شود، بیان داشت: تجربه هشت سال دفاع مقدس به ما آموخت که توانمند بودن و ارتقاء دستاوردها مطابق با فناوری روز، موجب می شود که بیگانگان در امور داخلی کشورمان دخالت نکنند و با قطع وابستگی به خارج از کشور بتوانیم شاهد اقتدار و سرافرازی ایران اسلامی باشیم.

وی با تاکید بر اینکه همواره در کنار تمامی پیشرفت‌ها نباید از توطئه‌ها و ترفندهای دشمنان غافل بود، تصریح کرد: آمادگی همه جانبه در همه حوزه ها، به‌خصوص در حوزه جنگ نرم و فضای مجازی، دست دشمنان را در ایجاد تفرقه، هرج و مرج، آشوب و ... کوتاه می‌کند.