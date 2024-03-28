  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۳۰

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان هرمزگان خبر داد؛

پذیرش ۷۰هزار و ۳۰۰مسافر نوروزی در ستادهای اسکان فرهنگیان هرمزگان

بندرعباس - مدیرکل آموزش‌وپرورش هرمزگان از پذیرش و ساماندهی ۷۰ هزار و ۳۰۰ نفر از مسافران و گردشگران در نوروز ۱۴۰۳ در ستادهای اسکان فرهنگیان این استان تا صبح روز چهارشنبه ۸ فروردین ماه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قویدل گفت: تا صبح روز چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۷۰ هزار و ۳۰۰ نفر روز در مدارس و اماکن متعلق به آموزش وپرورش هرمزگان پذیرش و اسکان داده شده اند.

قویدل تصریح کرد: اولویت پذیرش مسافر در ایام نوروزی با خانواده‌های فرهنگیان است و اگر فضای اضافی وجود داشته باشد، سایر میهمانان و مسافران به صورت آزاد در این مراکز پذیرش می‌شوند.

قویدل با اشاره به استقبال سایر اقشار جامعه، در کنار فرهنگیان از مراکز اقامتی آموزش و پرورش، افزود: ۲ هزار و ۷۴۴ کلاس درس در قالب ۳۴۵ مدرسه در هرمزگان برای اسکان فرهنگیان در ایام نوروز تجهیز شده است که تا امروز ۱۲۷۸۷ خانوار پذیرش شده اند.

رییس ستاد اسکان میهمانان نوروزی آموزش و پرورش استان هرمزگان ادامه داد: کار ۱۷ ستاد اسکان مهمانان نوروزی تا پایان تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ در مدارس و اماکن اقامتی وابسته به آموزش و پرورش هرمزگان ادامه خواهد داشت.

