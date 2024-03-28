  1. استانها
  2. لرستان
۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۴۱

انفجار گاز منزل مسکونی در بروجرد/ ۲ نفر مصدوم شدند

انفجار گاز منزل مسکونی در بروجرد/ ۲ نفر مصدوم شدند

خرم‌آباد - در پی انفجار گاز منزل مسکونی در روستای «قلعه شمسی» بروجرد، دو نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۲ ظهر امروز پنجشنبه بر اثر نشت گاز خانگی در روستای «قلعه شمسی» بخش مرکزی بروجرد، خساراتی به دو واحد منزل مسکونی وارد شد.

انفجار گاز منزل مسکونی در بروجرد/ ۲ نفر مصدوم شدند

در اثر این حادثه، دو نفر نیز مصدوم شده و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

کد مطلب 6064241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها