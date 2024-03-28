انفجار گاز منزل مسکونی در بروجرد/ ۲ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۲ ظهر امروز پنجشنبه بر اثر نشت گاز خانگی در روستای «قلعه شمسی» بخش مرکزی بروجرد، خساراتی به دو واحد منزل مسکونی وارد شد.

در اثر این حادثه، دو نفر نیز مصدوم شده و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.