روز قدس امسال بیاد ماندنی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم رونمایی از اثر مشترک ۹ خطاط مطرح دنیای اسلام باموضوع (کتابت آیات مقاومت) و ترجمه روایی قرآن با رویکرد سبک زندگی که در بخش بین الملل نمایشگاه قرآن برگزار شد، گفت: خداوند متعال را سپاسگزارم که امسال بخش بین الملل با شکوه مثال زدنی انجام شد. از همکاران در معاون و سازمان فرهنگ و ارتباطات و مهمانان خارجی قدردانی می‌کنم. یکی از اهداف اصلی کار ما در نمایشگاه امسال توجه ویژه به موضوع غزه و فلسطین بود.

وی ادامه داد: در کنار همه آثار و خیرات و برکاتی که طوفان الاقصی داشت یکی از دستاوردهایش موضوع احیای توجه به قرآن کریم بود.این مبارزان خستگی ناپذیر طبق گزارش موثقی که در نهادهای مرتبط ارائه شده است همه یا حافظ کل قرآن بودند و یا حافظ اجزای قرآن. حماسه طوفان الاقصی توانست حصارهای ادعایی رژیم صهیونیستی را از بین ببرد.صهیونیست‌ها حلقه سختی را ایجاد کردند که نمی‌شود نفوذ کرد و نمی‌توان وارد سرزمین اشغالی شد و حافظین قرآن این حلقه‌ها را از بین بردند. نمونه بارز احیای توجه ویژه به قرآن در سیره و سلوک همه کودکان و زنان و مجاهدین غزه نمود داشت.صحنه‌های متعددی را دیدیم که چطور فرزند مادر از دست داده، مادر کودک از دست داده در برابر این مصیبت با قوت و اقتدار آیه قرآن را زمزمه می‌کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: ابتکار خوبی که همکاران در بخش بین الملل انجام دادند و هنرمندان از ۹ اثری هنری را پدید آوردند بسیار حائز اهمیت است.

اسماعیلی اظهار داشت: در آستانه روز قدس هستیم با این حرکت گسترده که در جهان اسلام آغاز شده روز قدس بیاد ماندنی خلق خواهد شد و همه فرزندان مقاومت در همه گستره عظیم جغرافیای مقاومت و کشورهای اسلامی و خارج از جهان اسلام پیوستگی خود را با قدس اعلام خواهند کرد.

وی با درود به روح پاک و مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ادامه داد: امام پرچم مقاومت و پیروزی و نصر بر غاصبان صهیونیست را بدست ما داد و به ما نوید و بشارت داد که بزودی این نسل بزرگ را تجربه خواهیم کرد. سنصلی فی القدس انشالله.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: از همه دست اندرکاران بخش بین الملل و همه هنرمندان و بخش‌های مهم را به یادگار گذاشتند از تقدیر و تشکر می‌کنم.