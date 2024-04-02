به گزارش خبرنگار مهر، علی فیضی ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: یک هزار و ۱۵۴ نفر در استان خوزستان در شب‌های قدر نوزدهم و بیست و یکم ماه رمضان خون اهدا کردند.

وی ادامه داد: شهر اهواز با ۲ پایگاه و شهرهای آبادان، دزفول، بهبهان، مسجدسلیمان، ایذه، شوشتر، خرمشهر، اندیمشک، شوش و ماهشهر هر کدام با یک پایگاه کار خون‌گیری را انجام دادند.

مدیرکل انتقال خون خوزستان گفت: خون اهدا شده توسط به مردم برای استفاده بیماران نیازمند از جمله تصادفی، هموفیلی و … در بیمارستان‌های استان توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه همیشه نیازمند تأمین ذخیره گروه‌های مختلف خونی هستیم، گفت: از مردم در خواست می‌شود تا حد امکان در اهدای خون پیشگام باشند.