خسارت ۱۹۰۰ میلیاردریالی سیلاب به حوزه کشاورزی و باغبانی پلدختر

شمس‌الدین جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سیلاب اخیر هزار و ۹۷۳ میلیارد ریال به زیر بخش‌های کشاورزی شهرستان‌های پلدختر و معمولان خسارت وارد کرد.

وی عنوان کرد: بارش‌های شدید و سیل‌آسا در اواخر اسفندماه سال گذشته و اوایل فروردین‌ماه جاری خسارت‌هایی به زیر بخش‌های محصولات زراعی، باغبانی، دام، طیور، زنبورعسل، شیلات و عشایر و همچنین به زیر بخش‌های امور فنی و زیربنایی و منابع طبیعی وارد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر، افزود: سیلاب به زیر بخش محصولات زراعی شامل آب‌گرفتگی در مزارع سبزی و صیفی و غلات و خسارت به اراضی زراعی در سطح ۸۲۰ هکتار حدود هشت هزار و ۷۴۵ میلیون ریال خسارت زد.

جمشیدی، گفت: بارش‌های شدید و سیل‌آسا به زیر بخش باغبانی شامل باغات میوه و اراضی آنها در سطح ۱۰۵ هکتار خسارت وارد کرد.

وی افزود: آب‌گرفتگی یک واحد گلخانه هیدور پونیک زیر بخش باغبانی مبلغ ۵۴ هزار و ۳۳۵ میلیون ریال خسارت وارد کرد.

جمشیدی، افزود: سیلاب در زیر بخش دام، طیور، زنبورعسل، شیلات و عشایر نیز به ۱۶ واحد دامداری روستایی و عشایری، ۳۰۰ کلنی زنبورعسل، ۲۱۰ تن علوفه دام و یک انبار خوراک آبزیان در یک مزرعه پرورش ماهی خسارت وارد کرد که در مجموع در این زیر بخش حدود هفت هزار و ۷۹۰ میلیون ریال خسارت وارد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر گفت: سیلاب بیشترین خسارت را در دو شهرستان پلدختر و معمولان به زیر بخش امور فنی و زیر بنایی وارد کرد به‌طوری‌که تنها حدود ۵۰ درصد از مجموع کل خسارات بخش کشاورزی به این دو شهرستان است.

جمشیدی، افزود: سیل به پنج دستگاه موتور تلمبه کشاورزی به همراه تمام لوازم و اتصالات و همچنین به جاده بین مزارع کشاورزی به طول ۷۹.۴۵ کیلومتر خسارت وارد کرد.

وی یادآور شد: بارش‌های شدید و سیل‌آسا به راه‌های دسترسی عشایری به طول ۱۴۴ کیلومتر، به ۱۵ هکتار از اراضی تحت‌فشار، سه هزار و ۵۰۰ متر لوله آبرسانی خسارت وارد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر، افزود: بیش از چهار کیلومتر از کانال‌های آبرسانی کشاورزی تخریب و پر شد و به ۱۵ هکتار از اراضی صیفی مجهز به سیستم آبیاری طرح تیپ خسارت وارد شد.

جمشیدی، گفت: در پی این بارش‌ها به ۱۳ بند انحرافی کشاورزی بیش از ۹۸۱ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال خسارت وارد شد.

وی افزود: در زیر بخش منابع طبیعی نیز به ۲۸ بند و سازه آبخیزداری و ۶۵ هزار اصله نهال غیر مثمر مربوط به دو نهالستان خسارت وارد شد و در مجموع بیش از ۲۸۳ هزار و ۲۵۰ میلیون ریال خسارت به این زیر بخش بود.