«احمد نادری» عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق، اظهار کرد: این اقدام فاز جدیدی از کنشگری اسراییل بود، چرا که این رژیم منحوس تاکنون مراکز دیپلماتیک و قانونی ما را مورد هدف قرار نداده بود.

اسراییل از خط قرمز عبور کرد

وی ادامه داد: به علت پروتکل‌های سفت و سختی که برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک وجود دارد، هدف قرار دادن اماکن قانونی و دیپلماتیک عملی است که در دنیا کمتر انجام شده و می‌شود، اما رژیم صهیونیستی این خط قرمز را هم پشت سر گذاشت و به یک مرکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران حمله کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره هدف اسراییل از انجام این اقدام تروریستی، گفت: رژیم صهیونیستی و به طور خاص نتانیاهو از یک سو به دلیل نسل‌کشی‌های زیادی که طی چند ماه اخیر در غزه داشته‌اند و از سوی دیگر در نتیجه کنشگری‌های حماس و حزب الله، به بن‌بست رسیده‌اند و برای خروج از این بن‌بست دست به یک کنشگری نو و بی‌سابقه زده و ساختمان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق را مورد هدف قرار دادند.

نادری افزود: آنان با این اقدام به دنبال آن هستند تا ایران را به طور مستقیم وارد درگیری کنند و خودشان را از بن‌بست خارج کنند یا آنکه فشار ساختاری ناشی از بحران را از روی خودشان کم کنند.

پاسخ ایران قطعی و محکم خواهد بود

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید به این اقدام صهیونیست‌ها پاسخ قاطع دهد و قطعاً هم به آنان جواب خواهد داد. باید پاسخ ما به رژیم صهیونیستی قوی، قطعی، محکم، مستقیم و متناسب به این حمله باشد. پاسخ ما قطعی است، اما اینکه چه زمانی پاسخ دهیم، مشخص نیست و باید در این مورد مسؤولان و نهادهای ذیربط کشورمان به جمع‌بندی برسند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: پاسخ ما به آنان باید متناسب با اقدامی باشد که علیه ایران انجام داده‌اند، چرا که این رژیم در ماه‌های اخیر چند نفر از فرماندهان زبده ما را ترور کرده است و باید به آنان پاسخ سنگین داده شود.

نادری تصریح کرد: پاسخ ما به صهیونیست‌ها باید سنگین باشد به این معنا که اگر آنان فرمانده ما را زدند، باید فرمانده هم تراز آنان را مورد هدف قرار دهیم، اگر دیپلمات ما را زدند، باید دیپلمات هم تراز آنان را مورد هدف قرار دهیم و اگر ساختمانی از ایران مورد حمله قرار گرفت، باید ساختمان متناسب با آن مورد هدف قرار گیرد.

صهیونیست‌ها فقط زبان زور می‌فهمند

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت پیگیری حقوقی جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران، بیان کرد: حتماً جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل و نهادهای حقوقی به علت این اقدام خلاف قانون و عرف اسراییل شکایت خواهد کرد. البته رژیم غاصب صهیونیستی به هیچ صراطی مستقیم نیست و هیچ زبانی به جز زبان زور را نمی‌فهمد. اسراییل یک رژیم جعلی است که بر پایه اعمال زور بنا شده و هیچ اعتقادی به قواعد بین‌المللی ندارد.

وی ادامه داد: طی چند ماه اخیر رژیم صهیونیستی بیش از ۳۲ هزار نفر از مردم مظلوم فلسطین را که اکثر این افراد کودک یا زن بودند، به شهادت رساند و هر چقدر نهادهای بین المللی و کشورهای مختلف خواستار توقف این جنایات شدند، اما اسراییل به جنایات خود ادامه داد. این کار نشان می‌دهد که این رژیم به هیچ قانونی پایبند نیست و فقط زبان زور را می‌فهمد و بر این اساس ما هم باید با زبان زور با آنان صحبت کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره تأثیر روز قدس بر مشخص‌تر شدن ماهیت جنایتکارانه رژیم صهیونیستی، گفت: روز قدس ابتکاری است که از سوی امام خمینی (ره) برای حمایت از مردم فلسطین در نظر گرفته شد و راهپیمایی روز قدس هر سال بسیار باشکوه برگزار می‌شود.

راهپیمایی روز قدس باشکوه خواهد بود

نادری تاکید کرد: از آنجایی که طی ماه‌های اخیر رژیم صهیونیستی دست به یک نسل کشی تمام عیار در فلسطین زده است، روز قدس امسال نسبت به سال‌های قبل متفاوت‌تر و با حضور خیل عظیمی از مردم جهان خواهد بود. در واقع، از آنجایی که این نسل کشی هنوز هم ادامه دارد، حضور پرشور مردم جهان در راهپیمایی روز قدس حایزاهمیت است. پیش‌بینی می‌شود که روز قدس امسال بسیار باشکوه و پرشورتر از همیشه باشد و مردم سراسر جهان به ویژه کشورهای مسلمان انزجار خود را از این رژیم غاصب بیش از پیش نشان دهند.