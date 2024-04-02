اقامت بیش از ۱۵۵ هزار مسافر نوروزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسنپور روز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در نوروز امسال و در بازه زمانی ۲۵ اسفند سال گذشته تا ۱۳ فروردین جاری ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ نفر مسافر نوروزی و گردشگر در اقامتگاههای رسمی، غیررسمی و اضطراری استان اسکان و اقامت داشتهاند.
وی افزود: از این تعداد ۱۱۲ هزار و ۲۸۰ نفر معادل ۷۲.۳۵ درصد مسافران نوروزی در اقامتگاههای غیررسمی و سه هزار و ۳۹۹ نفر در اقامتگاههای اضطراری اسکان داشتهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، اضافه کرد: از مجموع اسکان در مدت یاد شده ۳۹ هزار و ۵۱۷ نفر معادل ۲۵.۴۶ درصد در اقامتگاههای رسمی استان اقامت داشتهاند.
حسنپور با اشاره به نظارت بر خدماترسانی دقیق به مسافران نوروزی و ۳۲۷ بازدید نظارتی در مدت یاد شده، بیان داشت: ۱۱ هزار و ۷۴۷ نفر معادل ۲۹.۷۳ درصد اقامت رسمی در هتلهای استان و چهارهزار و ۱۶۲ نفر در مهمانپذیرهای لرستان اقامت داشتهاند.
وی در ادامه با اشاره به توجه گردشگران به اقامتگاههای بومی گردی استان نیز، گفت: در سالهای گذشته توجه ویژهای به توسعه اقامتگاههای بومی گردی در لرستان شده و رشد خوبی در توسعه این زیرساختها داشتهایم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، تصریح کرد: در مدت یاد شده و از مجموع اسکان رسمی در لرستان، پنج هزار و ۷۹۸ نفر معادل ۱۴.۶۷ درصد در اقامتگاههای بومی گردی استان اقامت و اسکان داشتهاند.
حسنپور، اضافه کرد: در مدت یاد شده مابقی مسافران و گردشگران نوروزی استان در مناطق نمونه گردشگری، اردوگاهها، زائرسراها، هتلآپارتمان و مجتمع گردشگری سطح استان اقامت داشتهاند.
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