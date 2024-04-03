پویا خسروی تهیه کننده برنامه «قهرمان ایران» درباره این مسابقه که از شبکه ورزش پخش می‌شود و به برترین‌های ورزش کشور می‌پردازد به خبرنگار مهر بیان کرد: فصل اول این برنامه مربوط به برترین‌های قرن بود که سه سال پیش پخش شد و در ۲ فصل اخیر برترین‌های سال در هر رشته ورزشی انتخاب شدند که در سال ۱۴۰۳ برترین‌های سال ۱۴۰۲ مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی درباره ایده ساخت این برنامه توضیح داد: این برنامه از یک سنت قدیمی شکل گرفته است که از رادیو شروع شد. ایده هم این بود که رشته‌های ورزشی را که قهرمانانشان نسبت به دیگر رشته‌ها کمتر دیده می‌شوند، مورد توجه قرار دهد و سراغشان برود.

همه ورزش‌ها در کنار پرطرفدارها دیده شوند

خسروی اضافه کرد: هدف این بود که این ورزش‌ها در کنار رشته‌های پرطرفدار دیده شوند و قهرمانانشان شناخته شوند. برای خیلی از این قهرمان‌ها هم مهم بود که بستری برای دیدن شدن بیشترشان وجود داشته باشد، برای خود ما هم مهم بود که تا حد امکان از این قهرمان‌ها قدردانی شود.

همه رشته‌های ورزشی بی هیچ محدودیتی لحاظ شدند

وی با اشاره به در نظر گرفتن همه رشته‌های ورزشی در این برنامه تصریح کرد: تمام رشته‌های ورزشی در دسته بندی‌های برنامه قرار گرفته اند و هیچ محدودیتی لحاظ نشد و با توجه به عملکرد افراد و پارامترهای مختلف نامزدهای قهرمانی رشته‌ها انتخاب شدند.

تهیه کننده «قهرمان ایران» درباره هیأت انتخاب این برنامه و انتخاب نامزدهای هر رشته نیز عنوان کرد: هیأت انتخاب ۸۳ نفر بودند که از مربیان، پیشکسوتان، اصحاب رسانه، فدراسیون‌ها و … بودند. در سه پلتفرم هم رأی گیری انجام شد که در بخش انتخاب مردمی، تلوبیون، روبیکا و پیامک پلتفرم‌هایی بودند که مردم می‌توانستند رأی دهند.

نشان شهید سلیمانی برای ورزشکارانی که از مبارزه با رژیم صهیونیستی امتناع کردند

خسروی با اشاره به نشان ویژه ای که در این فصل در نظر گرفته شده است، بیان کرد: نشان شهید سلیمانی در نظر گرفته شده است که به ورزشکارانی که از مسابقه با رژیم صهیونیستی امتناع کرده اند از طرف هیأت داوران اهدا می‌شود. همچنین امسال قرار است یک فدراسیون برتر و برترین داوران هم انتخاب شوند.

این تهیه کننده درباره چالش‌های ساخت این برنامه نیز عنوان کرد: زمان پخش برنامه در ایام عید سختی‌هایی از جمله هماهنگی برای حضور مهمان‌ها را به دنبال داشت. چالش بزرگی بود که بتوانیم نامزدهای رشته‌های مختلف را در برنامه داشته باشیم و حتی کسانی را که در کشور نبودند به صورت اسکایپ و اینترنتی به برنامه دعوت کنیم.

چالش آرای مردمی

وی اضافه کرد: استرس اصلی هم مربوط به آرای مردمی است که باید سامانه به روز باشد، اختلالی نداشته باشد و بتوانیم در کل امانتدار رأی مردم باشیم. در عین حال فضای عادلانه ای هم برای همه نامزدها فراهم باشد. کار سختی است که به همه زمان هم اندازه‌ای دهید و در حق کسی اجحاف نشود.

خسروی یادآور شد: تلاش ما هم این بود که همه آنهایی که نامزد بوده اند به نوعی به آنتن برسند که از طریق اسکایپ و استودیو در برنامه حضور داشتند.

وی در پایان با اشاره به جزییات این مسابقه تصریح کرد: در ۶ بخش ورزشکاران رقابت کردند که شامل «آقای ورزش ایران»، «برترین سرمربی»، «بانوان ورزش ایران»، «برترین تیم ملی»، «قهرمان فردا»، «زیباترین صحنه ورزشی»، «زیباترین گل سال» و «برترین‌های پارالمپیک» می‌شد. همچنین باید به این نکته اشاره کنم که مسابقه «قهرمان ایران» سومین سالی است که به همت وزارت ورزش و جوانان، صداوسیما و شورای سیاست‌گذاری ورزش سیما و در صدر آنها شبکه ورزش سیما روی آنتن می‌رود.