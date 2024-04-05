ضرب الاجل دادستان زنجان برای ساماندهی پل میربهاء الدین

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عباسی در حاشیه این بازدید از پل میربهاء الدین که از آثار تاریخی دوره صفوی به شمار می‌آید، گفت: با توجه به درخواست همشهریان در فضای مجازی از دادستانی مبنی بر پیگیری و حل مشکلات بهداشتی و محیط زیستی و رها سازی فاضلاب در مسیر پل میر بهاالدین زنجان با حضور مدیران مسؤول و متولیان امر به صورت میدانی از محل بازدید و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد به لحاظ رهاشدگی فاضلاب در این محل و عدم رسیدگی به موضوع که بهداشت عمومی را تهدید و منظره نازیبا در منطقه به وجود آورده بود ضرورت به اقدام فوری برای حل این مشکل است.

عباسی تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع، مقرر شد شهرداری و اداره آب و فاضلاب زنجان با محوریت زیر مجموعه معاونت عمرانی استانداری در سریع‌ترین زمان نسبت به جبران کارهای عقب مانده اقدام و کار ساحل سازی محل را با فوریت دستور کار قرار دهند.

دادستان مرکز استان بیان کرد: با توجه به اینکه این آثار تاریخی در طول سال پذیرای گردشگران و مسافرین می‌باشد، ضرورت توجه به موضوع مهم بهداشتی و زیست محیطی و زیبا سازی دارد، بنا بر این از حیث احقاق حقوق عامه و رفع گرانی‌های مردم، امیدواریم با پیگیری‌ها و اقدامات به موقع متولیان امر در آینده نزدیک شاهد رفع مشکلات پل میر بهاالدین باشیم.

گفتنی است در این بازدید مدیران کل محیط زیست و آب و فاضلاب، میراث فرهنگی و گردشگری استان، شهردار زنجان، مدیر عامل آب منطقه‌ای و رئیس شبکه بهداشت. معاون فرماندار زنجان دادستان زنجان را همراهی می‌کردند.