خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: هرچه بیشتر با آیات قرآن زندگی ما عجین شود، برکات جسمی و روحی کلام وحی در زندگی‌ها قابل لمس‌تر خواهد شد.

قرآن برای تحت ولایت قرار گرفتن بندگان به سر سایه آیات حق و نورانی کردن جان انسان‌ها قاریان، حافظان و مؤمنان را بشارت به آرامش روح و جسم داده است.

قرآن نور است، و انسان با قرآن خواندن نورانی می‌شود و عاقبت به خیری نتیجه گام نهادن در راه قرآن است.

حمیرا عبدی بانوی سنندجی، قاری و حافظ قرآن طلبه‌ی حوزوی سطح ۲ که ۱۵ سال از زندگی خود را وقف آموزش دیدن و انتقال این دانش به دیگران کرده است.

به بهانه ماه مبارک رمضان ماه قرآن با وی گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

حمیرا عبدی دارای مدرک لیسانس حسابداری و دیپلم علوم دینی است و در حال حاضر دانشجوی لیسانس رشته شریعت سطح ۲ حوزه است.

وی بیان کرد: در طول ۱۵ سال گام نهادن در حوزه قرآن توفیق آن را داشتم که در حد توان خود در حوزه مطالعات قرآن گام بردارم هر چند که مطالعات ما در مقابل دانش وسیع قرآن یک قطره از دریا است.

این طلبه و مربی قرآن افزود: علاقه‌ای به رشته تحصیلی خود نداشتم و با مشاوره انجام شده توسط مشاور و علیرغم علاقه درونی که به تفسیر قرآن داشتم رشته حسابداری را انتخاب کردم.

عبدی عنوان کرد: علیرغم بی علاقگی به رشته اصلی خود اما مدرک خود را با نمرات عالی دریافت کردم و بعد از فارغ التحصیلی در چند جا به طور موقت هم مشغول به کار شدم هر چند تمایلی به ادامه آن نداشتم و در نهایت به کلاس‌های قرآن دایر در مساجد رفتم.

مربی قرآن سنندجی اذعان کرد: در نهایت مسیر زندگی خود را بر مدار قرآن و در راه قرآن تغییر دادم و راهی که انتخاب کردم رفتن به بندرلنگه و ادامه تحصیل قرآنی بود.

آموزش قرآن به کودک ۳ ساله تا افراد میانسال

عبدی گفت: امروز هم از کودک ۳ ساله تا زن میانسال در حوزه‌های مختلف، روخوانی، روانخوانی، حفظ، قرآن، تجوید زیر نظر بنده تدریس قرآنی را فرا گرفتند.

وی عنوان کرد: زمانی که کودک بودم و قبل از سن مدرسه پدرم که مشوق اصلی من در این راه است مساجد زیادی من را می‌برد به امید اینکه کسی حاضر به تدریس قرآن به من باشد.

عبدی گفت: در مرحله اول پدرم عقیده و فکر قرآنی را در ذهن ما بنا نهاد و بعد به ورزش و تفریح و دیگر موارد می‌پرداخت و چون از خانواده قرآنی و مذهبی هستم خواهر و برادرهایم هم در همین مسیر همگام با هم هستیم.

وی افزود: در خانواده ما حافظ کل قرآن و قاری داریم و مشوق من در ادامه این راه هم کل خانواده هستند.

مربی قرآن بیان کرد: علاقه وافر من به رشته تفسیر به اندازه‌ای زیاد بود که روزانه هم به مطالعه در این حوزه می‌پردازم.

تفسیر قرآن آرامش بخش زندگیم است

عبدی عنوان کرد: لیسانس من شریعت است اما آرامشی که از تفسیر می‌گیرم بی‌مثال است و ادامه دادن راهم در این مسیر برایم مهم است و سعی می‌کنم مطالعه آکادمی هم داشته باشم.

وی گفت: در منطقه ما تفسیر دارای اساتید کمتری است هر چند استادان برجسته‌ای هم دارد ولی رفتن به دنبال افزون کردن دانش تفسیر یکی از اهداف آینده من است که به طور جدی آن را دنبال خواهم کرد.

مربی قرآن ادامه داد: من توفیق حفظ ۵ جز از قرآن کریم را دارم و حال و هوای نماز خواندن وقتی حافظ باشی بسیار معنوی‌تر و ارزشمندتر است.

عبدی عنوان کرد: بنا بر گفته رسول اکرم (ص) قرآن را از حفظ خواندن حین ادای نماز درجه انسان را بالا می‌برد.

وی گفت: به صرف و نحو هم علاقه دارم و در مساجد و هر کجا که تدریس آن بوده و حتی حضوری به شهرستان‌های دیگر رفتم و در این بحث هم دارای مدارک بیشمار هستم.

کسب رتبه چهارم المپیاد کشوری در عرصه قرآن

مربی قرآن بیان کرد: در المپیاد منطقه‌ای رتبه سوم و در کشوری رتبه چهارم را کسب کردم و ایمان دارم کسی که با قرآن سروکار دارد آرامش و آسایش نصیب وی می‌شود.

عبدی ادامه داد: همه دغدغه دارند اما تطبیق آیات قرآن با زندگی، مشکلات را مرتفع می‌کند و صبر و آرامشی که به فرد عطا می‌کند درد، مشکلات و مصائب را هموار می‌سازد.

وی با بیان اینکه قرآن دفترچه راهنما برای فرد است، گفت: خداوند بشارت به صابرین می‌دهد و با ازمون‌های الهی آنها را می‌آزماید با مال، فرزند، نفس و کیان آنها که همگی وسیله‌ای در دست بنده و امانت نزد او است.

مربی سنندجی بیان کرد: زندگی با قرآن صبر و متانت بیشتری در من ایجاد کرده است و افراد زیادی هم با دیدن روحیات من متمایل و علاقمند به قرآن خواندن و روزه گرفتن و گام نهادن در مسیر قرآن شدند و از سوی من تشویق به این رحمت اللهی می‌شوند.

عبدی عنوان کرد: در طول این سال‌ها در زمینه‌های روخوانی، تجوید، سطح یک و دو، روانخوانی، احکام، تجوید مصور، حدیث سلم و الساکنین و کلیه علوم دینی در مراکز، مؤسسات خیریه، مدارس، مساجد و کلاس‌های مختلف تدریس انجام دادم.

وی بیان کرد: در ماه رمضان هم جزخوانی روزانه با حضور ۶۰ نفر دایر شد که یک آیه هم در پایان تفسیر می‌شد و بعد از رمضان هم این کلاس را به صورت هفتگی ادامه خواهیم داد با خواندن زندگی نامه صحابه رسول که این راه را ادامه می‌دهیم.

این طلبه سنندجی گفت: در طول این سال‌ها با تمام توان در راه قرآن قدم برداشتم و هرچیزی که یاد گرفتم به دیگران هم آموزش دادم و معتقدم که قرآن به زندگی برکت می‌آورد.

عبدی با بیان اینکه به هیچ سازمانی وابسته نبوده و انتظاری هم از کسی ندارم، عنوان کرد: با توجه به شرایط کنونی جامعه این راه درآمدزا نیست و در راه خدا گام نهادن است با اجر اخروی که اگر قناعت نداشته باشی سیری ناپذیر است.

وی گفت: رحمت خدا زندگی مربیان قرآن را پرفروغ می‌کند و دروازه رحمت اللهی با قرآن به سوی فرد باز می‌شود.

عبدی افزود: توصیه اولیه من به همه این است که دنبال علاقه واقعی خود بروند تا زمانی که روح آدمی ارضا نشود نمی‌تواند در مسیر حرکت واقعی خود گام نهد و در ادامه حتماً در راه خدا باشند تا به موفقیت برسند.

وی گفت: زندگی فراز و نشیب‌های زیادی دارد و سختی بسیار دارد ولی با قرآن بودن به فرد آرامش می‌دهد و وعده اللهی با صبر ممکن می‌شود.

این مربی سنندجی عنوان کرد: اگر کسی برای مادیات و دنیا به دنبال این راه می‌آید این کار درآمدزا نیست اما سرشار از خیر اخروی و آرامش روانی است.