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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۰۳

مهر گزارش می‌دهد؛

راهپیمایی روز جهانی قدس در سنندج آغاز شد/کردها همدل مردمان غزه

راهپیمایی روز جهانی قدس در سنندج آغاز شد/کردها همدل مردمان غزه

سنندج_ راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرهای استان کردستان بویژه شهر سنندج با فریادهای «مرگ بر اسراییل» و «مرگ بر آمریکا» آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ هم‌اکنون لحظه آغاز راهپیمایی عظیم کردستانی‌ها است، راهپیمایی در روز جهانی قدس و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین و غزه به خیابان‌ها آمده‌اند.

از همین دقایق آغاز راهپیمایی مردم شهر سنندج با فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا خشم و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی اعلام داشتند.

امروز روز حمایت مردم مؤمن سراسر جهان از مردم مظلومی است که به قیمت جان در برابر ظلم و ستم رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند و برای دفاع از آب و خاک خود گرسنگی، بیماری، ویرانی خانه‌ها و از دست دادن کودکان و مادرانشان را به جان می خرند.

امروز پیر و جوان، زن و مرد، کودک و بزرگ همه روانه خیابان‌ها شده اند تا با صدای خروشان خود نابودی اسرائیل را برای همیشه و تا ابد فریاد زنند.

راهپیمایی مردم شهر سنندج از میدان آزادی آغاز و در پیاده راه فردوسی به سمت میدان انقلاب ادامه دارد.

کد مطلب 6069533

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