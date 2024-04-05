راهپیمایی روز جهانی قدس در اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با سراسر کشور و در آخرین روز جمعه ماه مبارک رمضان در اصفهان آغاز شد.

بنا بر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان مسیرهای هشت‌گانه راهپیمایی روز قدس در شهر اصفهان به شرح زیر است:

مسیر شماره ۱) مسجد قبا، خیابان شیخ طوسی غربی (۲۴ متری) خیابان مصلی، مسجد مصلی، میدان قدس، خیابان هاتف، میدان امام علی (ع) چهار راه شکر شکن، خیابان حافظ، میدان امام

مسیر شماره ۲) مسجد آیت‌الله خادمی، خیابان چهارباغ پایین، میدان امام حسین (ع)، خیابان سپاه، میدان امام

مسیر شماره ۳) مسجد صاحب الزمان (عج)، خیابان صاحب الزمان (عج)، چهار راه ولیعصر، خیابان ولیعصر، میدان احمدآباد، خیابان احمدآباد، چهار راه شکرشکن، خیابان حافظ، میدان امام

مسیر شماره ۴) مسجد نورباران، چهار راه نورباران، خیابان شریف واقفی، چهارراه نقاشی، خیابان نشاط، چهار راه شکرشکن، خیابان حافظ، میدان امام

مسیر شماره ۵) مسجد حجت اکبر، خیابان شیخ صدوق، پل فردوسی، خیابان فردوسی، مسجد الاقصی، میدان فلسطین، خیابان استانداری، خیابان سپاه، میدان امام

مسیر شماره ۶) مسجد فاطمیه، خیابان لاله جنوبی، میدان قدس، خیابان هاتف، میدان امام علی (ع) چهار راه شکر شکن، خیابان حافظ، میدان امام

مسیر شماره ۷) مسجد جامع گورتان، مسجد بهاران چی، خیابان آتشگاه، میدان جهاد، خیابان صارمیه، خیابان طالقانی، میدان امام حسین (ع)، خیابان سپاه، میدان امام

مسیر شماره ۸) مسجد موسی بن جعفر (ع)، خیابان حکیم نظامی، خیابان نظر شرقی، خیابان توحید، خیابان مطهری، میدان انقلاب، خیابان پاسداران، خیابان آمادگاه، خیابان استانداری، خیابان سپاه، میدان امام

مراسم در میدان تاریخی امام خمینی (ره) از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود.

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان سخنران ویژه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در اصفهان حضور دارد.