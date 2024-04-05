آغاز راهپیمایی روز قدس در دارالعباده

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هم از راه رسید و مردم متدین و آزاده یزد امروز یادگار امام راحل را همانند ۴ دهه گذشته صیانت خواهند کرد.

امروز جنایات و فجایعی که صهیونیست‌ها در غزه رقم زده‌اند، مشت‌های مردم یزد را گره کرده‌تر از همیشه خواهد کرد تا انزجارشان را از وحشی‌گری‌های این اندیشه پلید به نمایش بگذارند.

به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد، امروز راهپیمایی روز قدس در ۵۰ نقطه از استان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام متوسل، زمان برگزاری راهپیمایی در مرکز استان یزد را ۹:۳۰ اعلام کرد و افزود: مردم از ساعت ۹:۳۰ در میدان شهید بهشتی جمع می‌شوند و راهپیمایی ۱۰ صبح آغاز خواهد شد.

در شهرهای مختلف استان هم راهپیمایی روز قدس از دقایقی دیگر آغاز خواهد شد.

مسیرهای راهپیمایی روز قدس در استان یزد

یزد: میدان شهید بهشتی به سمت میدان امیرچقماق و خیابان قیام و مسجد ملااسماعیل

ساعت ۹:۳۰ صبح

مروست: چهارراه شهدا تا مصلای نماز جمعه، ساعت ۱۰:۳۰

ابرکوه: میدان امام حسین، خیابان شهید بهشتی، میدان میراث، مصلی شهدای محراب، ساعت ۱۰:۳۰

مهردشت ابرکوه: میدان امام علی، امامزاده سید احمد و سید محمود، ساعت ۱۱

مهریز: میدان توحید به طرف حسینیه اعظم، ساعت ۱۰:۳۰

هرات: میدان جمهوری به سمت مسجد جامع

اردکان: مسجد کشک نو تا مصلی، ساعت ۱۰:۳۰

زارچ: از محل برگزاری نماز جمعه به سمت حسینیه بقیه الله الاعظم، پس از اقامه نماز جمعه

آسفیج: مسجد امام موسی بن جعفر به سمت مسجد جامع، ساعت ۱۰:۳۰

بهاباد: مسجد انقلاب به سمت خیابان امام خمینی تا مسجد جامع، ساعت ۱۰

بافق: بسیج به سمت مسجد جامع، ساعت ۱۱

اشکذر: میدان مصلی به سمت میدان امام حسن مجتبی، پس از اقامه نماز جمعه

مجومرد: میدان امام علی به سمت مسجد جامع، ساعت ۱۰:۴۵

خضرآباد: محل امامزاده سید کافی به سمت محل اقامه نماز جمعه روستای بامکان

محمدآباد: از محل اقامه نماز جمعه به سمت گلزار شهدا، پس از نماز جمعه

خروش ضد صهیونیستی مردم در سراسر استان یزد از دقایقی دیگر آغاز می‌شود و بی‌شک حضور حماسی دیگری از مردان و زنان غیور دارالعباده در تاریخ این دیار ثبت خواهد شد.