پیام فرمانده انتظامی البرز به مناسبت روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند، فرمانده انتظامی استان البرز در پیامی روز قدس را روز فریاد جوانان غیور امت اسلام بر ضد استکبار و غاصبان سرزمین اسلامی و روز تقویت فرهنگ بی امان مبارزه با صهیونیسم جهانی دانست. متن کامل این پیام بدین شرح است:

روز قدس از زوایای گوناگونی دارای اهمیت است، از جمله اینکه نشانگر مخالفت همگانی جهان اسلام با موجودیت نامشروع رژیم غاصب اسرائیل و به منزله اهرم فشار علیه رژیم صهیونیستی است. امروز مساله فلسطین و جنایت‌های اسرائیل علیه مردم بی دفاع آن، وارد حساس‌ترین مرحله خود شده است.

در حقیقت، این مساله، موضوعی منطقه‌ای نیست، بلکه در رأس موضوع‌های جهانی قرار گرفته و اشغال فلسطین، هرگز اشغال یک سرزمین و یک کشور نیست، بلکه ایجاد یک کانون استعماریِ ضد اسلامی، برای نابودی جهان اسلام و جلوگیری از شکل گیری تمدن اسلامی است.

امام خمینی (ره) با اعلام روز قدس بشارت داده که اگر در روز قدس تمام کشورهای اسلامی، ملت‌ها، همه برخیزید و فریاد بزنند، آن هم نه برای روز قدس تنها، بلکه برای همه ممالک اسلامی به یقین پیروز خواهند شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با بینش عمیق خود در مورد مسئله فلسطین و تلاش‌های مقامات آمریکایی و غاصبان و مزدوران آنها برای پاک‏‬ کردن صورت مساله فلسطین، چنین فرمودند: دستگاه‌های آمریکا و رئیس‏ جمهور آمریکا، تلاش خودشان را گذاشته‌اند که مسأله فلسطین را از صورت مسائل دنیای اسلام و خاورمیانه به کلی حذف کنند و اصلاً مسأله ای به نام فلسطین و آرمان فلسطین و نهضت فلسطین دیگر باقی نماند. مگر ممکن است انگیزه دفاع از کشور فلسطین و هویت فلسطینی از دل فلسطینی‌ها برود؟

در روز قدس بار دیگر دفتر ذلت بار شکست‌های پی در پی غاصبان اسرائیلی مرور می‌شود و فروغ پیروزی‌های همیشگی جوانان فلسطینی که با دست خالی در برابر بزرگ‌ترین غاصبان و ظالمان ایستاده‌اند، چشم همه مسلمانان را روشن می‌کند.

با توجه به جنایت‌های غیرانسانی صهیونیست‌ها در ماه‌های اخیر، امسال روز قدس روز دفاع از کودکان و زنان بی گناه است که در ابعاد مختلف توسط رژیم منحوس صهیونیستی مورد ظلم قرار می‌گیرند و در این روز فریاد جوانان غیور امت اسلام بر ضد استکبار و غاصبان سرزمین اسلامی خواهد بود.

فرماندهی انتظامی استان نیز همنوا با مردم دیار قواصان دریا دل همچون گذشته ضمن محکومیت جنایت‌های رژیم سفاک و صهیونیستی اسرائیل و حمایت‌های آمریکا از آن با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی (ره) و ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای عزیز تجدید پیمان کرده و از آحاد ملت شریف ایران خواستار تلاش گسترده در راستای حفظ شعائر استکبارستیزی با اجرای برنامه‌های فرهنگی مطابق با شرایط ایمنی زیستی کشور است تا این پیام الهی و وعده حق وَ سَیَعلَمُ الّذِینَ ظَلَمُوا أیَّ مُنقَلَب یَنقَلِبُونَ به گوش جهانیان برسد.