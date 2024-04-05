عزم دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن سام خانیان پنجشنبه شب در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و پیشگیری از وقوع جرم ضمن تسلیت جنایت بزدلانه رژیم غاصب صهیونیستی در به شهادت رساندن سرداران رشید اسلام در کنسولگری ایران در سوریه که نقض فاحش و آشکار تمام قوانین و مقررات بین المللی است؛ به پیشگاه امام زمان و مقام معظم رهبری و عموم ملت ایران بیان کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری، رژیم خبیث به دست دلاورمردان ما مجازات خواهد شد و آن‌ها را از این جنایت و امثال آن پشیمان خواهیم کرد به حول و قوه‌ی الهی.

دادستان رامسر بیان کرد: حفظ حقوق بیت المال و صیانت از آن بسیار مهم بوده و باید در دستور کار مدیران قرار گیرد.

وی افزود: در یگان‌های حفاظتی، انتظامی و پلیس گشت با همکاری مسؤولان اقدامات وضعی پیشگیرانه پر رنگ تر از گذشته انجام شود تا از تجاوز و تعدی به منابع طبیعی، انفال و بیت المال وتغییر غیر مجاز اراضی و باغ‌ها پیشگیری شود.

وی تصریح کرد: مدیران اجرایی در اسرع وقت نسبت به اعمال وظایف ذاتی در رفع تصرف و قلع و قمع اقدام کنند و اگر این موارد به موقع انجام نشود، سبب ترک فعل مدیران و اعلام جرم از سوی دستگاه قضائی خواهد شد.

سام خانیان گفت: با مفاسد اقتصادی و اداری، ارتشا، تبعیض، تعلل، ترک فعل، تضیع به بیت المال مبارزه قاطعانه شده و دستگاه قضائی در این موارد عزم جدی دارد.

دادستان رامسر با اشاره به اینکه سرکشی‌های سر زده و متناوب از ادارات بزودی اجرایی خواهد شد، گفت: در سرکشی از ادارات به اداره مربوطه نمره داده می‌شود و اگر چند نوبت در شاخص‌های اعلامی نمره مطلوب کسب نکند برای تغییر و تحول آن مدیر مکاتبه خواهیم کرد.

وی با اظهار اینکه در ادارات متولی گزارشات در خصوص حقوق عامه و بیت المال را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای حفظ حفظ حقوق بیت المال اعلام کنند،

تصریح کرد: در حوزه عفاف و حجاب مدیران ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها ورود جدی تری داشته باشند و با تذکر و نظارت مستمر از هر گونه بی حجابی و بد حجابی پیشگیری شود.

دادستان رامسر با تاکید بر اینکه شهرداری‌ها و دهیاری مکلف هستند ظرف یکماه نسبت به جمع آوری سگ‌های ولگرد اقدام کنند، خاطر نشان کرد: بیش از ۵۰ پیام و گزارش داشتم چرا سگ‌ها جمع آوری نمی‌شوند و وضعیت کنونی مورد قبول نیست.

وی افزود: رها سازی سگ‌ها سبب از بین رفتن آرامش روانی شهروندان خواهد شد.

سام خانیان گفت: در حوزه محیط زیست در برخی محورها تردد موتور سیکلت ها در مناطق کوهستانی پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه در پرونده‌های ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه‌ی بافت شهری و روستایی بحث پیشگیری باید با اهتمام بیشتر و جدی تر به وسیله پلیس ساختمانی و سایر عوامل اجرایی صورت گیرد.