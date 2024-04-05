به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف تبیین ۳۰ آیه زندگی‌ساز قرآن کریم به صورت کشوری و استانی آغاز شده و برندگان جوایز ارزشمند مادی و معنوی دریافت می‌کنند.

مسابقه روز بیست و پنجم

کدام آیه از بهم پیوستگی دنیا و آخرت سخن رانده است؟

الف) آیه ۴۶ سوره سبأ

ب) آیه ۲۰ سوره شورا

ج) آیه ۱۳۹ سوره آل عمران

د) آیه ۹ سوره اسرا

علاقه مندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند گزینه صحیح را به شماره ۳۰۰۰۱۹۱۰ پیامک کنند. مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳ امروز پنج شنبه است.

برندگان مسابقه بیست و سوم

حمیدرضا سالاری از میناب

فاطمه فلاحی از بندرلنگه

یاسین محمدی از بندرعباس

نصرالله اسدی از میناب

بهاره چمنکته از بندرعباس

مریم السادات روح الامینی از یزد

برای شرکت در پویش زندگی با آیه‌ها عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۱۰ ارسال کنند.