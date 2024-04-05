  1. استانها
  2. اصفهان
۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۴۵

اعلام برندگان مسابقه بیست و چهارم «زندگی با آیه‌ها» در اصفهان

اعلام برندگان مسابقه بیست و چهارم «زندگی با آیه‌ها» در اصفهان

اصفهان - اسامی برندگان مسابقه بیست و چهارم «زندگی با آیه‌ها» در اصفهان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برندگان روز بیست و چهارم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در اصفهان اعلام شد.

مهدی آمن از اصفهان

محبوبه عبداللهی از اصفهان

زهرا چراغی از اصفهان

اعظم فرحبخش از کاشان

به برندگان این مسابقه جایزه نقدی پنج میلیون ریالی تعلق می‌گیرد.

کد مطلب 6069764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها