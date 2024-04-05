به گزارش خبرنگار مهر، برندگان روز بیست و چهارم مسابقه «زندگی با آیهها» در اصفهان اعلام شد.
مهدی آمن از اصفهان
محبوبه عبداللهی از اصفهان
زهرا چراغی از اصفهان
اعظم فرحبخش از کاشان
به برندگان این مسابقه جایزه نقدی پنج میلیون ریالی تعلق میگیرد.
اصفهان - اسامی برندگان مسابقه بیست و چهارم «زندگی با آیهها» در اصفهان اعلام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، برندگان روز بیست و چهارم مسابقه «زندگی با آیهها» در اصفهان اعلام شد.
مهدی آمن از اصفهان
محبوبه عبداللهی از اصفهان
زهرا چراغی از اصفهان
اعظم فرحبخش از کاشان
به برندگان این مسابقه جایزه نقدی پنج میلیون ریالی تعلق میگیرد.
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