به گزارش خبرنگار مهر، برندگان روز بیست و چهارم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در اصفهان اعلام شد.

مهدی آمن از اصفهان

محبوبه عبداللهی از اصفهان

زهرا چراغی از اصفهان

اعظم فرحبخش از کاشان

به برندگان این مسابقه جایزه نقدی پنج میلیون ریالی تعلق می‌گیرد.