امیر آشتیانی در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمدرضا قرایی آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرد.

گفتنی است، راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس با شعار «روز قدس، از طوفان الاقصی تا طوفان الاحرار» در بیش از در بیش از ۲ هزار نقطه کشور به طور همزمان از ساعت ۱۰ صبح امروز (۱۷ فروردین ماه) آغاز شد.

مبدا همه راهپیمایی‌های روز جهانی قدس، مساجد و حسینیه‌های سراسر کشور و مقصد همه راهپیمایی‌ها نیز به میعادگاه‌های نماز ختم می‌شود.

در تهران نیز مسیرهای ده‌گانه راهپیمایی به سمت دانشگاه تهران محل برگزاری نماز جمعه ختم می‌شود. سخنران این مراسم در تهران، سردار «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه خواهد بود.

همزمان با راهپیمایی امروز، پیکر مطهر شهدای گرانقدر کنسولگری ایران در دمشق، در تهران تشییع می‌شود و پس از آن پیکرهای مطهر شهدا به زادگاه‌های خودشان منتقل خواهد شد.