به گزارش خبرنگار مهر، امیر «حبیب‌الله سیاری» معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با حضور در جمع مردم انقلابی تهران در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافت.

«امیر سیاری» در حاشیه برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق، اظهار کرد: پاسخ ما سخت خواهد بود.

گفتنی است؛ همزمان با راهپیمایی امروز، پیکر مطهر شهدای گرانقدر کنسولگری ایران در دمشق، در تهران تشییع می‌شود و پس از آن پیکرهای مطهر شهدا به زادگاه‌های خودشان منتقل خواهد شد.