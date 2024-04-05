راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور گسترده مردم در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در بوشهر از مسجد توحید بوشهر آغاز شد و پایان بخش این راهپیمایی مصلی جمعه خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال نیز مردم بوشهر حضوری گسترده و پرشور در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس داشته‌اند.

حجت‌الاسلام یوسف جمالی با اشاره به تاریخ باشکوه استان بوشهر در مقابله و مبارزه با استعمار و استکبار بیان کرد: مردم این استان در دفاع از مظلومان همواره پیشتاز بوده‌اند.

وی به جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و ادامه داد: روز جهانی قدس تنها متعلق به مسلمانان نیست و به همه مردم دنیا تعلق دارد که انزجار خود نسبت به این رژیم جعلی را بیان کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به حملات تروریستی رژیم صهیونیستی تاکید کرد: روزجهانی قدس فرصتی برای همبستگی آزادی‌خواهان در سراسر جهان است.

وی تصریح کرد: مردم استان بوشهر همچون سال‌های گذشته حضوری گسترده و پرشور در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس دارند و با وجود روزه‌داری حضورشان دشمن شکن است.

مردم بوشهر در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، با حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس برگ زرین دیگری را در تاریخ پرافتخار خود رقم زدند.

اقشار مختلف مردم اعم از زن، مرد، نوجوان، جوان، پیر و میانسال در مراسم روز جهانی قدس بوشهر به میدان آمدند و در این راهپیمایی شرکت کردند و فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر دادند.

بوشهری‌ها در راهپیمایی روز جهانی با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، حمام خون به پا شد - فلسطین کربلا شد، اسرائیل بی‌ریشه - غزه تسلیم نمی‌شه، روز رهایی قدس روز بزرگ اسلام است - پایان ظلم و زور اسرائیل خون آشام، آمریکا و صهیونیست مرگ بر نیرنگتان - خون شهیدان مظلوم می‌چکد از چنگتان حماسه دیگری در حمایت از ملت مظلوم و ستم‌دیده فلسطین و ابراز انزجار از اسرائیل غاصب به ثبت رساندند.

راهپیمایان بوشهری همچنین با سر دادن شعارهای رژیم اشغالگر فلسطین - باید شود محو بر روی زمین، سران خائن عرب مزدورند - از غیرت و مردانگی به دورند، ما همه سرباز توییم خامنه‌ای - گوش به فرمان توییم خامنه‌ای، یا ایهاالمسلمون - غزه شده غرق خون، با غزه همدردیم - آماده نبردیم، صهیون جنایت می‌کند - شیطان حمایت می‌کند، مثلث شوم و پلید ابلیس - آمریکا اسرائیل و انگلیس، مرگ بر کودک کش مردم فریب - نصر من الله و فتح قریب، پیمان روح‌الله روز قدس است - پیمان حزب‌الله روز قدس است ضمن حمایت و دفاع از مردم مظلوم فلسطین و غزه قهرمان، جنایات کودک‌کشان صهیونیستی در غزه، بیمارستان‌ها، مدارس، منازل مسکونی را محکوم کردند.