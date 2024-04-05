روز قدس نماد آزادگان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور پیش ازظهر جمعه در سخنرانی روز قدس در ساری با اظهار اینکه حضرت امام راحل مبتکر نامگذاری روز جهانی قدس به شمار می‌روند، افزود: حضرت امام با ابتکار پیامبرگونه روز قدس را برای آن که راه جبهه حق و باطل در دنیا مشخص باشند، اعلام کردند.

وی افزود: امروز قدس به عنوان نماد آزادگان جهان است و این حقانیت ملت ایران اسلامی و فلسطین را به اثبات رسانده است.

وی با اشاره به راهبرد غیرقابل تغییر حضرت امام راحل که با محوریت مقام معظم رهبری در جهان در حال استمرار است، افزود: برای تحقق تمدن بزرگ اسلامی راهی جز نابودی و رفع موانع ظهور وجود ندارد و نقش جمهوری اسلامی در سالیان متمادی دفاع از آرمان قدس برکسی پوشیده نیست.

استاندار مازندران با عنوان این که جهان وارد عرصه جدیدی ازتحولات با راهبری ایران اسلامی شده است، به دستاوردهای حماسه طوفان اقصی اشاره و اضافه کرد: این حمله با شلیک بیش از دو هزار و ۲۰۰ راکت به سمت اسرائیل انقلابی را نشان داده است.

حسینی پور گفت: حماسه و عملیات طوفان اقصی معادلات و تمام پیش بینی‌های نظامی مستشاران ارشد نظامی دنیا را برهم ریخت و این حمله به عنوان شکست بزرگ اطلاعاتی برای رژیم صهیونیستی ثبت شده است.

وی با محکومیت شهادت بیش از ۳۳ هزار نفر در غزه و فلسطین توسط رژیم صهیونیستی اظهار کرد: امروز حزب الله و انصارالله یمن به جبهه مقتدری تبدیل شده و برابر استکبار ایستادگی می‌کنند.

استاندار مازندران گفتک رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند به هر روشی که شده جمهوری اسلامی ایران را به جنگ و چالش بکشاند اما نمی‌داند که ملت ایران دارای رهبری هوشمند و بصیر است و توانسته جبهه آزادی خواهی جهان را با سیاست حکیمانه بسیج کند و همه دنیا را علیه این رژیم به میدان آورد.

وی افزود: سیاست نهایی جهان اسلام نابودی اسرائیل است و انشالله این هدف محقق با هوشمندی و پایداری ملت ایران محقق می‌شود.