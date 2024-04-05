به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: خوشبختانه جامعه ورزش کشور هم پای سایر آحاد مردم در این راهپیمایی پرشور حضور پیدا کردند. من فکر میکنم امسال سال ویژهای است و امیدوارم شاهد نابودی این رژیم غاصب کودک کش باشیم.
وی همچنین گفت: درباره نگرانیها پیرامون صدور مجوز حرفهای باشگاههای استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: هر دو باشگاه از بابت مجوز حرفهای مشکل جدی ندارند، اما آنها باید خودشان مدارک را بارگذاری کنند و تحولات را میدانند.
تاج با بیان اینکه مقامات فدراسیون فوتبال میتوانند مدارک بارگذاری شده را ببینند، خاطرنشان کرد: مسوول مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال هم کارها را دنبال میکند و وزیر ورزش و جوانان اطلاع دقیقی از این مسئله دارد. او در سال ۱۴۰۳ چهار جلسه درباره مجوز حرفهای داشت و برای برطرف شدن مشکلات استقلال و پرسپولیس اقدام میکند. فکر میکنم مشکل جدی وجود ندارد.
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