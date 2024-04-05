پرسپولیس با آرامش به قهرمانی نزدیک می شود/تمدید نباید بحث اول شود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال کشور شنبه ۱۸ فروردین ماه در حالی برگزار میشود که رقابت بین استقلال و پرسپولیس در صدر جدول به اوج خود رسیده است تا هواداران پرشمار خود را مجذوب نتیجه بازیهای پیش رو کنند.
استقلال با ۴۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارد اما فاصله سه امتیازی پرسپولیس با آبیپوشان بزرگترین خطر برای شاگردان جواد نکونام است. سرخپوشان پایتخت که دیدار حساسی را مقابل گل گهر سیرجان به عنوان میهمان خواهند داشت باید منتظر لغزش استقلال باشند و خودشان هم نهایت امتیازهای داخل و خارج از خانه را کسب کنند تا اینگونه به صدر جدول برسند.
محمدرضا مهدوی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره فاصله اندک سرخابیهای پایتخت در کورس قهرمانی فصل جاری لیگ گفت: اتفاق خوبی است که دو تیم ریشه دار و رقیبهای همیشگی برای قهرمانی پا به پای هم میجنگند. من احساس میکنم هر وقت هر دو تیم شرایط خوبی داشتند فوتبال ما نیز پیشرفتهایی را داشته است. حالا این موضوع میتواند فنی و گاهی هم توجه به ساختارهای فوتبال باشد که نیاز به دقت بیشتر است.
او درباره اینکه آیا پرسپولیس میتواند جای استقلال را در صدر جدول بازپسگیری کند، افزود: من معتقدم پرسپولیس در حال حاضر یکی از فنیترین تیم هاست که مرهون زحمات یک سال اخیر کادر فنی این تیم است. نباید زحمتهای آقای گل محمدی در پرسپولیس نادیده گرفته شود. حالا هم آقای ویهرا در مسیری قدم بر میدارد که پیش از این خودش طراحی کرده بود. کیفیت فنی پرسپولیس خیلی خوب است و این تیم در صورت حفظ آرامش و دوری از حاشیه میتواند به صدر جدول برسد.
پیشکسوت پرسپولیس درباره صحبتهای مطرح شده راجع به تمدید قرارداد زود هنگام با بازیکنان این تیم که قراردادشان به پایان میرسد، گفت: این بحث مهم است نباید موضوع اصلی باشد. اکنون اولویت باید تمرکز تیمی روی قهرمانی باشد. پرسپولیس چیزی جز آرامش برای قهرمانی نمیخواهد. این تیم رفته رفته به شرایط آرمانی خودش نزدیک میشود.
او یادآور شد: حذف استقلال از جام حذفی حالا بیشترین فشار را روی این تیم میآورد تا در لیگ برتر به جام برسد. پرسپولیس نباید از انگیزههای رقیب دیرینه اش غافل شود. کوچکترین اشتباه میتواند بزرگترین خسارت را به جایگاه هر یک از این دو تیم در جدول بزند.
مهدوی با انتقاد از بازی سرد و کسالت آور تراکتور و سپاهان با وجود تماشاگران پرتعداد تصریح کرد: من واقعا با دیدن این بازی حرص خوردم. دو تیم با کلکسیونی از بهترین بازیکنها و مربیان نتوانستند عملکرد فنی خوبی داشته باشند و تماشاگران پرشمار تبریزی که با شور و شوق آمده بودند ناراحت از این نوع بازی به خانه برگردند. ما باید قدر چنین سرمایههای انسانی برای فوتبال کشور را بدانیم اما میبینیم که یکی از بی رمق ترین بازیها را از بازیکنان تراکتور و سپاهان دیدیم.
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