برگزاری راهپیمایی روز قدس در روستای بندرآباد اندیکا

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز جمعه راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با سراسر کشور و استان خوزستان در روستای بندرآباد شهرستان اندیکا در استان خوزستان برگزار شد.

در این راهپیمایی مردم اهالی روستای بندرآباد آمده‌اند تا خشم و انزجار خود را از جنایت‌های وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کنند.

حمایت از مظلومان و مسلمانان حد و مرز ندارد، همه آمده‌اند تا بگویند تا آزادی قدس شریف حامی مردم مظلوم فلسطین و غزه هستند و جان خود را فدا می‌کنند.

مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، فلسطین، حمایتت می‌کنیم و… شعارهایی هستند که مردم اهالی بندرآباد اندیکا سر می‌دهند و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و انزجار خود از رژیم غاصب صهیونیستی را به گوش جهانیان می‌رسانند.