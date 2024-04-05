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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۰۷

برگزاری راهپیمایی روز قدس در روستای بندرآباد اندیکا

برگزاری راهپیمایی روز قدس در روستای بندرآباد اندیکا

اندیکا- راهپیمایی روز جهانی قدس در روستای بندرآباد از توابع شهرستان اندیکا در استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز جمعه راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با سراسر کشور و استان خوزستان در روستای بندرآباد شهرستان اندیکا در استان خوزستان برگزار شد.

در این راهپیمایی مردم اهالی روستای بندرآباد آمده‌اند تا خشم و انزجار خود را از جنایت‌های وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کنند.

حمایت از مظلومان و مسلمانان حد و مرز ندارد، همه آمده‌اند تا بگویند تا آزادی قدس شریف حامی مردم مظلوم فلسطین و غزه هستند و جان خود را فدا می‌کنند.

مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، فلسطین، حمایتت می‌کنیم و… شعارهایی هستند که مردم اهالی بندرآباد اندیکا سر می‌دهند و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و انزجار خود از رژیم غاصب صهیونیستی را به گوش جهانیان می‌رسانند.

کد مطلب 6069932

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