نفرات راه یافته به اردوی تیم ملی پومسه بانوان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، هشتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در بخش پومسه ۲۵ اردیبهشت ماه به میزبانی کشور ویتنام در شهر «دانانگ» برگزار خواهد شد.

مرحله دوم رقابت های انتخابی تیم ملی پومسه بانوان با نظارت فاطمه اسدپور سرمربی تیم ملی و با قضاوت داوران رسمی فدراسیون، شب گذشته با حضور برترین های دور نخست انتخابی تیم ملی، مدال آوران رقابت های بین المللی و جهانی و همچنین برترین پومسه روهای لیگ برتر برگزار شد.

در این رقابت ۴۱ ‌پومسه رو به رقابت پرداختند که در پایان نفرات راه یافته به اردوی تیم ملی به شرح ذیل معرفی شدند:

پومسه ابداعی رده سنی بالای۱۸ سال

یاسمن لیموچی - حنانه احمدی

پومسه استاندارد رده سنی ۱۸تا۳۰ سال

یاسمن لیموچی - مرجان تاجی رستم آبادی- زینب طغیانی-راضیه آقایی- ریحانه عمرانی-مهسا برزگری

پومسه استاندارد رده سنی ۳۱تا ۴۰ سال :

مهدیه عقبایی-الناز حسین آبادی

پومسه استاندارد رده سنی ۴۱تا۵۰ سال:

آتوسا فرهمند پارسا

پومسه استاندارد رده سنی ۵۱تا۶۰ سال:

زهرا هادی زاده