صدور موافقت اصولی برای تبدیل بیمارستان ولایت دامغان به آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، احمد ریواده، با اشاره به پیگیری جدی نماینده دولت در استان سمنان در دیدار با مقامات ملی در خصوص لزوم توسعه خدمات حوزه بهداشت و درمان دامغان گفت: استاندار سمنان در دیدار با رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همواره بر لزوم و اهمیت ارتقا بهداشت و درمان شهرستان دامغان بواسطه عبور سالانه میلیون‌ها زائر از محورهای مواصلاتی این شهرستان تاکید نموده و به همین واسطه اخذ مجوز ماده ۲۳ بمنظور ساخت بیمارستان دوم دامغان بنا به درخواست و مطالبه‌ی عمومی مردم دامغان و با تلاش‌های مستمر استاندار، نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی، مراجع مورد وثوق و پیگیری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان محقق گردید.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی سیزدهم در استان سمنان را حوزه بهداشت و درمان اظهار داشت: در استان سمنان با پیگیری استاندار نمایندگان مردم استان و تلاش رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی شاهد افتتاح و به ثمر رسیدن ده‌ها طرح و پروژه بهداشتی و درمانی هستیم.

معاون استاندار سمنان با اشاره به اقدامات خاص دولت در حوزه بهداشت و درمان در شهرستان دامغان و لزوم تبیین این اقدامات برای مردم، گفت: خوشبختانه در طول مدت دوسال گذشته و از محل سفر نخست ریاست محترم جمهور به استان، اقدامات زیادی در حوزه بهداشت و درمان شهرستان دامغان به انجام رسیده که از جمله می‌توان به اخذ ماده ۲۳ بیمارستان دوم دامغان ، ارتقای سطح خدمات درمانی بیمارستان ولایت با اختصاص پزشکان متخصص، توسعه بخش vip بیمارستان ولایت و … اشاره نمود که تمامی این موارد نمایانگر حساسیت مسئولان استان به امر سلامت مردم این شهرستان است.

ریواده با اشاره به فرمایشات ریاست محترم جمهور مبنی بر اینکه مهمترین ابر پروژه دولت سیزدهم ایجاد و ارتقا امید و اعتماد مردم است، افزود؛ لازم است تا از اقدامات جزیره‌ای پرهیز شود، بنابراین تمامی دستورات استاندار سمنان در بازدید از بیمارستان ولایت دامغان لازم الاجرا بوده و خوشبختانه برخی از دستورات، به سرعت انجام و مابقی موارد نیز با حساسیت و دقت در حال پیگیری است.

وی گفت: به‌منظور تحقق خواست و اراده مردم شهرستان دامغان در پیگیری مسائل حوزه بهداشت و درمان، طی چند روز گذشته شش جلسه تخصصی با حضور فرماندار، مسئولان استان و شهرستانی برگزار شده و علاوه بر آنکه مسائل حوزه بهداشت و درمان مورد وثوق تمامی مردم و مسئولان استان است، حفظ سلامت مردم به عنوان خط قرمز مدیران استانداری سمنان محسوب شده و هیچ گونه سهل انگاری و سستی در این خصوص قابل قبول و پذیرش نیست.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با قدردانی از مطالبه گری مردم دامغان به ویژه اظهارات دلسوزانه امام جمعه شهرستان وتاکید بر اینکه تمامی مسئولان استان ملزم و مکلف به پیگیری مطالبات مردم دامغان در حوزه بهداشت و درمان می‌باشند، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۳ را سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودند و در این راستا همه وظیفه داریم تا با بسیج تمامی امکانات و استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود نسبت به رفع مشکلات و تنگناها با بهره مندی از مشارکت آحاد مختلف مردم اقدام کنیم.

ریواده در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه با تشکر از پیگیری ارزشمند و حساسیت نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع مشکلات حوزه بهداشت و درمان، گفت: علیزاده، نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی مبلغ ۱۲.۵ میلیارد تومان از اعتبارات در اختیار نمایندگان را صرف ارتقا و بهبود وضعیت بهداشت و درمان شهرستان دامغان نموده‌اند که این امر بسیار قابل توجه و شایسته ی تکریم و قدردانی است.

معاون استاندار سمنان با اعلام اینکه بر اساس توضیحات معاونت توسعه منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان، همکاران حوزه بهداشت و درمان دامغان نیز همسان با سایر پرسنل این دانشگاه مطالبات خود را طی دو مرحله دریافت نموده‌اند، اضافه کرد: سعی داریم تا بمنظور رفع مشکلات این قشر پر تلاش، اقدامات جبرانی بیشتری به انجام رسد.

دبیر شورای تأمین استان سمنان با قدردانی از حضور میدانی و تلاش مجموعه کادر بهداشت و درمان و بویژه پرسنل اورژانس استان و شهرستان دامغان در سوانح و حوادث پیش آمده در ایام نوروز گفت: افزایش خدمات رسانی توسط اورژانس پیش بیمارستانی دامغان از جمله موارد مورد مطالبه مردم این شهرستان است که در سفر دوم رئیس جمهور به استان سمنان پیگیری خواهد شد.

ریواده در ادامه سخنان خود به مردم شهرستان دامغان این نوید را داد که بر اساس اعلام رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان، خوشبختانه با ابتکار و اقدامات صورت گرفته از سوی این دانشگاه، موافقت اصولی تبدیل بیمارستان ولایت دامغان به بیمارستان آموزشی اخذ شده و روند قانونی برای تحقق این امر درحال انجام است.

وی همچنین گفت: با توجه به نیاز شهرستان و مستهلک بودن تجهیزات سی تی اسکن بیمارستان ولایت، در صورت اثر بخشی انجام توافق با مجموعه تخصصی درمان سازمان بسیج کشور، بخش سی تی آنژیو در بیمارستان ولایت مستقر و در غیر این صورت این مجموعه در یکی از مراکزتخصصی شهرستان به مردم فهیم دامغان خدمات رسانی خواهد کرد.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد تا بمنظور تنویر افکار عمومی، بندر آبادی، فرماندار شهرستان دامغان بصورت هفتگی نسبت به بررسی و اطلاع رسانی فعالیت‌های انجام شده، اقدام نموده و قدرتی، سرپرست دفتر امنیتی و اجتماعی استانداری نیز مأموریت یافت، ضمن پیگیری دقیق مصوبات این جلسه، موضوع ارتقا خدمات رسانی در بیمارستان ولایت دامغان را تا حصول نتیجه، پیگیری و مدیریت کند.