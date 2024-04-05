به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عمرانی حسینینسب در خطبههای این هفته نماز جمعه سلطانیه با اشاره به روز جهانی قدس، افزود: روز قدس پشتوانه امنیت کشور بوده و هر کس که در روز قدس در راهپیمایی شرکت کند، به سهم خود به امنیت کشور و امنیت مردم کمک کرده و از طرفی قوت قلبی برای مجاهدان خط مقدم در غزه و فلسطین است.
وی با بیان اینکه تاریخ حیات نحس و نجس رژیم صهیونیستی مملو از جنایت، نسلکشی و آدم کشی است، اظهار کرد: جنایت در غزه و حمله به کنسولگری ایران در سوریه که حکم خاک ایران را دارد، نمونهای از جنایات رژیم غاصب است و رژیم صهیونیستی به قوانین بینالمللی پایبند نبوده و قوانین بینالمللی در برابر جنایت رژیم صهیونیستی مرده است.
خطیب نماز جمعه سلطانیه با یادآوری اینکه آمریکا نیز قوانین بینالمللی را به نفع رژیم تحریف و رژیم نیز قوانین بینالمللی را به سخره گرفته است، ادامه داد: سازمانهای بینالمللی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی منافقانه عمل میکنند ولی اسرائیل بداند اگر همه کودکان فلسطینی را هم بکشد، باز هم در اشغال دنیا قرار دارد و نابود خواهد شد.
وی با اشاره به ترور مستشاران ایرانی در سوریه و با بیان اینکه هر بار پس از اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی و ترور فرماندهان ایرانی، ایران صبری راهبردی اتخاذ کرده و جواب اقدامات این رژیم را نیروهای جبهه مقاومت خود در منطقه داده است، تصریح کرد: ورود به درگیری مستقیم میتواند حکم نجات رژیم صهیونیستی از باتلاقی که در آن فرو رفته باشد، البته رژیم صهیونیستی به دست دلاورمردان ما مجازات و از جنایت خود پشیمان خواهد شد.
حسینینسب با گرامیداشت یاد شهدای مدافع حرم خصوصاً هفت شهید اخیر و شهدای مدافع امنیت و ۱۱ شهید حادثه تروریستی راسک، خاطرنشان کرد: ما دست امنیتآفرینان را میبوسیم؛ چرا که امنیت و آرامش کشور مرهون فداکاری مدافعان امنیت در داخل و خارج از کشور است.
وی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام و با بیان اینکه ایشان در این سخنرانی به فضائل ماه رمضان، شعار سال و اقتصاد و چالش حجاب و مسئله غزه پرداختند، یادآور شد: فعالیت گسترده زیرساختی، راهاندازی بیش از ۸۰۰۰ شرکت نیمهتعطیل یا تعطیل از شیرینیها اقتصاد کشور به شمار رفته ولی گرانیها، بیثباتی بازار، تنزل ارزش پول ملی و فاصله طبقاتی از تلخیهای اقتصاد کشور است.
امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه همانطور که بارها در خطبههای نماز جمعه مطالبه شده و مقام معظم رهبری نیز چندین بار از جمله در دیدار با مسؤولان تاکید داشتند، این است که اقدامات مسؤولان در مسائل اقتصادی باید در زندگی مردم ملموس شود، افزود: مطالبه مقام معظم رهبری مطالبه مردم و مهار تورم و گرانیها و ثبات بازار مطالبه بحق مردم است.
حسینینسب همچنین به چالش تحمیلی حجاب اشاره کرد و با بیان اینکه همه باید به جنبه شرعی، قانونی و مسائل جانبی حجاب توجه کنند، گفت: رعایت حجاب شرعا و قانونا واجب است و مسؤولان نیز باید به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کنند.
امام جمعه سلطانیه با اشاره به سالروز قطع رابطه آمریکا با ایران و با بیان اینکه قرآن میفرماید به ظالمان و مستکبران تکیه نکنید و ظالم و مستکبر در دنیا آمریکا است، خاطرنشان کرد: حضور آمریکا در غرب آسیا ریشه بحرانها و جنایتها است اما دست آمریکا به برکت انقلاب از ایران قطع شده و با بیداری اسلامی از منطقه نیز با اخراج آمریکا، قطع خواهد شد.
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