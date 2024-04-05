ایران محور مقاومت و نقطه کانونی مبارزه با استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله قنبری، ظهر جمعه، در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه روز قدس اظهار کرد: رژیم غاصب صهیونیست برای شکستن اعتبار رزمندگان فلسطینی یک جنگ رسانه‌ای به راه انداخت و سعی داشت رفتار آن‌ها را مثل داعشی‌ها جلوه دهد.

وی تصریح کرد: اما نظام سلطه متأثر از خود برتر بینی دچار محاسبه اشتباه شد و راه جنگ را با دخالت مستقیم آمریکا در پیش گرفت و آمریکا در غرب آسیا در حال فاجعه آفرینی است.

استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل دینی یادآور شد: جبهه استکبار نوار غزه، مناطق مسکونی، مراکز دینی، مساجد، مراکز درمانی و مدارس را بمباران و زنان و کودکان را به خاک و خون کشیدند و افکار عمومی دنیا را بر علیه خود تحریک کردند.

وی با اشاره به اینکه شهرک‌نشین‌های صهیونیست همواره مسلح بودند، عنوان کرد: اعلام تسلیح آن‌ها یک اشتباه محاسباتی بود و ثابت کردند در کنار رژیم صهیونیستی، ملت و شهروندی معمول دنیا وجود ندارد و از جنس جنایت، فاجعه و خیانت است.

قنبری خاطرنشان کرد: اشتباه سوم آن‌ها این بود که بعد از عملیات اعجاب‌انگیز رزمندگان فلسطینی، دولت اضطرار یهود را ایجاد کردند و رئیس جمهور تبهکار آمریکا خود را به عنوان صهیونیست مسیحی معرفی کرد و امروز جهان اسلام و انسانیت در مقابل آمریکا است.

پژوهشگر تاریخ اسلام با بیان اینکه امروز مردم مظلوم غزه با بمب‌های آمریکایی به خاک و خون کشیده می‌شوند، اظهار کرد: آمریکا در قبال این جنایات مسئول است و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیست در همه دنیا بلند شده است.

وی حمله به کنسولگری ایران در دمشق و به شهادت رساندن تعدادی از سرداران و مستشاران کشور ایران را اشتباه دیگر رژیم جعلی اسرائیل خواند و گفت: دوستان و دشمنان منتظر عکس العمل ایران هستند و این پاسخ در اندیشه مقاومت کشور مشهود است.

قنبری با اشاره به اینکه محور مقاومت در غرب آسیا و نقطه کانونی مبارزه با استکبار ایران است، ادامه داد: رشادت حزب الله، جوانمردی و شجاعت عراق، شرافت و عزت یمن، روح استقلال و آزادی، برچیده‌کننده روح استکبار یهود در قلمرو جهان اسلام ایران است.

وی خطاب به صهیونیست‌ها که از شهادت سردار سلیمانی و سرداران بزرگ چه سودی می‌برید و این دست و پا زدن‌ها فایده‌ای ندارد، تصریح کرد: با قدرت و اقتدار خط عزت را ادامه می‌دهیم و یقین داریم نصرت و پیروزی از آن خداست.

قنبری با تاکید بر اینکه جبهه مقاومت اسلامی برای قلبه بر احزاب کفر به خون حمزه زمان نیاز دارد، ابراز کرد: امروز در زنجان، سرزمین شور و شعور حسینی و قرارگاه امن مکتب سید الشهدا فریاد هیهات منه الذله بلند است.

استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ یادآور شد: اشغال فلسطین و موضوع قدس شریف هرگز به این معنا نبود که یک جمعیتی با هویت و اعتقاداتی از اقصی نقاط دنیا جمع شوند و دولتی را تشکیل بدهند.

قنبری اساس تفکر یهود را برساخته از یک خرافه دانست و گفت: صهیونیست‌ها با تحریف و دستبرد به کتاب حضرت موسی (ع) چنین کاری را رقم زدند و تاریخ این قوم مملو از خیانت و جنایت است.

وی با اشاره به عملیات طوفان الاقصی عنوان کرد: رزمندگان فلسطینی در این عملیات از دیوارهای حائل عبور کرده و شهرک‌های یهودی نشین را تسخیر کردند و همینه رژیم صهیونیستی را شکستند.

استاد دانشگاه و پژوهشگر دین به حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی اشاره و بیان کرد: امروز دیگر توانی برای دولت رژیم صهیونیستی نمانده و این آمریکاست که از آن پشتیبانی می‌کند.