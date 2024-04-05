به گزارش خبرنگار مهر، سالار آبنوش در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر قزوین اظهار کرد: دشمن به دنبال رسیدن به اهدافش در رسانه‌ها و افکار عمومی است ولی امروز براندازی تفکر و موجودیت رژیم نحس صهیونیستی به برکت رهبری معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای در حال وقوع است و این مسئله همان انتقام سخت است.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در حال ارتقای بازدارندگی و سطح مقابله با دشمن است ولی رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط خود قرار دارد و در طوفان الاقصی بدترین سیلی را از جبهه مقاومت دریافت کرد.

منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به بحث انتقام سخت، اظهار کرد: مسئله‌ای که امام برای روز جهانی قدس مطرح فرمودند مهم و ضروری است تا برای همگان تبیین شود.

وی تاکید کرد: اینکه مردم کشورمان که رأس جبهه مقاومت است نشانه ابهت و عظمت جمهوری اسلامی ایران است و باید شکرگزار نعمت وجود رهبری باشیم که موجب این عزت و اعتلا است.

آبنوش عنوان کرد: اینکه در مقابل این ترورها با یک موشک یا یک حمله متقابل پاسخ دهیم نمی‌تواند انتقام سخت باشید بلکه باید نگاه‌ها متعالی تر باشد.

وی اضافه کرد: امروز نه تنها ملت‌های مسلمان بلکه ملت‌های آزاده جهان در جبهه انقلاب اسلامی هستند و به حقانیت جمهوری اسلامی ایران پی برده‌اند.

منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در پاسخ به افرادی که موضوع انتقام سخت را مطرح می‌کنند، تصریح کرد: ترور یک مقام یا یک ساختمان در مقابل حاج قاسم و شهید سردار زاهدی نمی‌تواند برابری کند.

وی تصریح کرد: جبهه مقاومت همراهی و وحدت کلمه امت اسلامی را رقم زد که از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

آبنوش عنوان کرد: امروز به برکت خون شهدا و امامین انقلاب چهره رژیم صهیونیستی منفورتر از گذشته است و امروز به تمسک به ولایت فقیه و فقه امام باقر، جمهوری اسلامی ایران، این رژیم را در بدترین وضعیت طول تاریخ نحسش قرار داده است.