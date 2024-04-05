  1. استانها
  2. قزوین
۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۰۸

منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس:

جبهه مقاومت همراهی و وحدت کلمه امت اسلامی را رقم زد

جبهه مقاومت همراهی و وحدت کلمه امت اسلامی را رقم زد

قزوین- منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: جبهه مقاومت همراهی و وحدت کلمه امت اسلامی را رقم زد که از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار آبنوش در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر قزوین اظهار کرد: دشمن به دنبال رسیدن به اهدافش در رسانه‌ها و افکار عمومی است ولی امروز براندازی تفکر و موجودیت رژیم نحس صهیونیستی به برکت رهبری معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای در حال وقوع است و این مسئله همان انتقام سخت است.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در حال ارتقای بازدارندگی و سطح مقابله با دشمن است ولی رژیم صهیونیستی در بدترین شرایط خود قرار دارد و در طوفان الاقصی بدترین سیلی را از جبهه مقاومت دریافت کرد.

منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به بحث انتقام سخت، اظهار کرد: مسئله‌ای که امام برای روز جهانی قدس مطرح فرمودند مهم و ضروری است تا برای همگان تبیین شود.

وی تاکید کرد: اینکه مردم کشورمان که رأس جبهه مقاومت است نشانه ابهت و عظمت جمهوری اسلامی ایران است و باید شکرگزار نعمت وجود رهبری باشیم که موجب این عزت و اعتلا است.

آبنوش عنوان کرد: اینکه در مقابل این ترورها با یک موشک یا یک حمله متقابل پاسخ دهیم نمی‌تواند انتقام سخت باشید بلکه باید نگاه‌ها متعالی تر باشد.

وی اضافه کرد: امروز نه تنها ملت‌های مسلمان بلکه ملت‌های آزاده جهان در جبهه انقلاب اسلامی هستند و به حقانیت جمهوری اسلامی ایران پی برده‌اند.

منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در پاسخ به افرادی که موضوع انتقام سخت را مطرح می‌کنند، تصریح کرد: ترور یک مقام یا یک ساختمان در مقابل حاج قاسم و شهید سردار زاهدی نمی‌تواند برابری کند.

وی تصریح کرد: جبهه مقاومت همراهی و وحدت کلمه امت اسلامی را رقم زد که از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

آبنوش عنوان کرد: امروز به برکت خون شهدا و امامین انقلاب چهره رژیم صهیونیستی منفورتر از گذشته است و امروز به تمسک به ولایت فقیه و فقه امام باقر، جمهوری اسلامی ایران، این رژیم را در بدترین وضعیت طول تاریخ نحسش قرار داده است.

کد مطلب 6070128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها