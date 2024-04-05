مردم لارستان فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مؤمن و روزه‌دار منطقه لارستان بزرگ همزمان با سراسر کشور با حضور پرشور و حماسی خود در راهپیمایی روز جهانی قدس مسیر چهار راه پیروزی، میدان شهید نصیری، میدان مدرس تا مسجد جامع محل اقامه‌ی نماز جمعه را راهپیمایی کردند و برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار خود رقم زدند و در این حماسه بزرگ و سرنوشت‌ساز، همصدا و هم دل، فریاد رهایی قدس شریف را سر دادند.

مردم این خطه با دیگر در یک روز گرم و با زبان روزه با لبیک به فرمان حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مراسم بزرگداشت روز قدس را با شکوه خاصی برگزار کردند و در این روز بزرگ شور آفریدند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی خرم امام جمعه لارستان، داریوش دهقان فرماندار ویژه لارستان، احمد علمدار، احسان طاهری، احمد دلاور معاونین سیاسی و معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری، اعضا شورای تأمین شهرستان، مسؤلین ادارات و آحاد مختلف مردم همیشه در صحنه لارستان بزرگ با سردادن شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، فلسطین پیروز است، اسرائیل نابود است، حمایت از فلسطین حمایت از امام است، آزادی فلسطین آزادی اسلام است، قدس تجلیگر وحدت ماست، میراث نورانی روح خداست، پیام قرآن ما وحدت مسلمین است و آزادی فلسطین، شعار مسلمین است»، خشم و انزجار خود را از توطئه‌های پلید دشمنان به همگان نشان دادند و خواهان محو شدن رژیم غاصب اشغالگر قدس از صحنه روزگار و رهایی قدس شریف از چنگ صهیونیست‌ها شدند.

در پایان مراسم، قطعنامه ۷ بندی که از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ارسال شده بود، قرائت و با تکبیرهای مردم مفاد آن تأیید شد.

گفتنی است در بخشهای بِیرم، بنارویه، صحرای باغ و شهرهای لطیفی، دهکویه و روستاهای بخش مرکزی لارستان نیز مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور پر شور و شعور مردم انقلابی و همیشه در صحنه با شکوه خاصی برگزار شد.