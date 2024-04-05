به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی امین رستمی در سخنرانی روز قدس به میزبانی مصلی پیامبر اعظم (ص) شاهرود ضمن بیان اینکه هیچگاه اسلام با ادیان دیگر سر جنگ نداشته است، ابراز داشت: اسلام منطق و استدلال دارد و باید به آن ملحق شد.

وی ضمن بیان اینکه در میان فرقه و ادیان این یهود بود که از همان روز اول پیمان شکنی را آغاز کرد و به نبرد پیامبر و اسلام پرداخت، افزود: اسلام هیچ گاه دشمنی با دیگر ادیان ندارد.

آمریکا حامی اسرائیل

عضو هیئت علمی مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی ضمن بیان اینکه امروزه اسرائیل تمام پیمان‌های بین المللی را زیر پا گذاشته است، ابراز داشت: عهدنامه‌ای که در آن اسرائیل باید صلح را در نبرد با غزه بپذیرد، قبول نکرد و آمریکای ملعون نیز از آن حمایت کرده است.

رستمی ضمن بیان اینکه سازمان ملل را مجبور کردند مصوبه دیگری را مبنی بر الزام آور بودن این قطعنامه را به تصویب برسانند، تصریح کرد: در تمام طول تاریخ پیمان شکنی شیوه آنها بوده است.

وی ضمن بیان اینکه یکی از ویژگی‌های قوم یهود شبه افکنی است، افزود: یکی از راهبردهای یهودیان در طول تاریخ همین موضوع بود که نمونه بارز آن در تغییر قبله مسلمانان که گفتند نمازهایی که مسلمان خواندند باطل است.

داعش زاییده تفکر اسرائیل

عضو هیئت علمی مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی ضمن بیان اینکه ایجاد دعوای شیعه و سنی دیگر کار شبهه افکنی یهودیان است، ابراز داشت: گروه‌های تکفیری، داعش و وهابیت و عده‌ای دیگر در مذهب به نام تشییع انگلیسی پیمان نانوشته با یهود و صهیونیسم دارند.

رستمی ضمن بیان اینکه این دو دسته انحرافی بارها مورد نفی و نهی رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تصریح کرد: این دو دسته با وجود امکانات لازم هیچ موضع ای علیه اسرائیل نمی‌گیرند.

وی ضمن این فتنه‌ها را باید شناخت، افزود: این تر دو دسته زاییده تفکر یهود و صهیونیسم بوده و نتیجه کارشان به نفع دشمن است.

فلسطین مظلوم تاریخ

عضو هیئت علمی مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی ضمن بیان اینکه ملت مظلوم فلسطین شیعه یا سنی بودند، ابراز داشت: دو تا مسجد به نام فاطمه (س) و حسین ابن علی (ع) دارند.

رستمی ضمن بیان اینکه خود برتر بینی ویژگی سوم آنها است، تصریح کرد: اگر کسی یک یهودی را بکشد عزت خدا را از بین برده است آنها خودشان را رفیق و پسر خدا می‌دانند و معتقدند جهنم نمی‌روند.

وی افزود: اگر شما واقعاً محبوب خدا هستید از خدا طلب مرگ کنید تا زودتر نزد او بروید و قرآن می‌فرماید آنها چنین درخواستی نخواهند کرد.