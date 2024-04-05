ایهود اولمرت: نتانیاهو برای نجات خودش جنگ غزه را ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی خواستار توقف فوری جنگ در غزه و بازگرداندن اسرای اسراییلی بازداشت شده در غزه شد و تاکید کرد که در این صورت دستاورد اسراییل بسیار بیشتر از ادامه این جنگ خواهد بود.

وی تاکید کرد که نتانیاهو برای نجات اسرای اسراییلی جنگ را ادامه نمی‌دهد، بلکه می خواهد خودش را نجات دهد.

اولمرت پیش از این نیز خواستار توقف جنگ غزه شده و تاکید کرده بود که این جنگ نمی‌تواند اهداف مشخص شده توسط بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسراییل را محقق کند.

نخست وزیر اسبق اسراییل در اظهارات پیشین خود رژیم صهیونیستی را در برابر یک دوراهی قرار داده و تاکید کرده بود که تل‌آویو یا با آتش بس و بازگرداندن اسرا از غزه از طریق انجام تبادل موافقت می‌کند یا باید بدون اینکه اهداف خود در ریشه کن کردن حماس و بازگرداندن اسرا را محقق کند، به جنگ خود در غزه ادامه بدهد.