به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد ظهر امروز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه اهواز با اشاره به برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس بیان کرد: امسال نیز با حضور باشکوه مردم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرهای مختلف استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه رژیم اشغالگر قدس با حمایت حامیانش در غزه و فلسطین مشغول جنایت است، ادامه داد: علاوه بر کشورهای اسلامی تمامی وجدان‌های بیدار در دنیا نابودی رژیم صهیونیستی را مطالبه می‌کنند.

امام جمعه اهواز اظهار کرد: رژیم کودک کش اسرائیل در مقابل رزمندگان جبهه مقاومت در فلسطین درمانده مانده است و تمامی دستگاه‌های این رژیم به دنبال پیدا کردن دلایل شکست خود هستند.

حجت الاسلام موسوی فرد تاکید کرد: رژیم اشغالگر قدس وقتی در میدان نبرد کم می‌آورد کودکان و زنان را مورد حمله قرار می‌دهد و با اراده مسلمانان این رژیم نامشروع نابود خواهد شد.

وی بر ضرورت رعایت حجاب و عفاف در جامعه تاکید کرد و گفت: زن با ارزش است و عفت زن در گروی پوشش او است.