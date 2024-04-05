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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۱۳

نماینده ولی فقیه در خوزستان:

کشورهای اسلامی نابودی رژیم صهیونیستی را مطالبه می‌کنند

کشورهای اسلامی نابودی رژیم صهیونیستی را مطالبه می‌کنند

اهواز- امام جمعه اهواز گفت: علاوه بر کشورهای اسلامی تمامی وجدان‌های بیدار در دنیا نابودی رژیم صهیونیستی را مطالبه می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد ظهر امروز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه اهواز با اشاره به برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس بیان کرد: امسال نیز با حضور باشکوه مردم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرهای مختلف استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه رژیم اشغالگر قدس با حمایت حامیانش در غزه و فلسطین مشغول جنایت است، ادامه داد: علاوه بر کشورهای اسلامی تمامی وجدان‌های بیدار در دنیا نابودی رژیم صهیونیستی را مطالبه می‌کنند.

امام جمعه اهواز اظهار کرد: رژیم کودک کش اسرائیل در مقابل رزمندگان جبهه مقاومت در فلسطین درمانده مانده است و تمامی دستگاه‌های این رژیم به دنبال پیدا کردن دلایل شکست خود هستند.

حجت الاسلام موسوی فرد تاکید کرد: رژیم اشغالگر قدس وقتی در میدان نبرد کم می‌آورد کودکان و زنان را مورد حمله قرار می‌دهد و با اراده مسلمانان این رژیم نامشروع نابود خواهد شد.

وی بر ضرورت رعایت حجاب و عفاف در جامعه تاکید کرد و گفت: زن با ارزش است و عفت زن در گروی پوشش او است.

کد مطلب 6070274

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