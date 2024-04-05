رژیم غاصب اسرائیل روز به روز به زوال خود نزدیک می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ارومیه با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی در عملیات طوفان الاقصی و قتل عام مردم غزه طی ۶ ماه گذشته اظهار کرد: اسرائیل با حمایت آمریکا فقط به قتل عام می‌پردازد و با این جنایات روز به روز به زوال خود نزدیک می‌شود.

حجت الاسلام قریشی در ادامه گفت: روز قدس به یک خیزش بین المللی تبدیل شده است که با این خیزش به نابودی این رژیم کودکش نزدیک تر می‌شویم.

امام جمعه ارومیه در ادامه همچنین با اشاره به لزوم رفع مشکلات مردم بخصوص در حوزه اقتصادی، افزود: رفع مشکلات اقتصادی کشور با وجود ظرفیت‌های انسانی و منابع موجود غیر قابل امکان نیست لذا مسئولان باید بیشتر برای رفع مشکلات تلاش کنند.

حجت الاسلام قریشی ادامه داد: با بیان اینکه برخی معصیت‌ها اجتماعی است و بی توجهی به این مسائل اثرات اجتماعی دارد، گفت: حجاب یکی از این گناهان اجتماعی است که اثرات آن مختص شخص نیست و بر جامعه اثر گذار خواهد بود.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی با تاکید بر اینکه مسئولان بر گناهان اجتماعی دقت کرده و بی توجه نباشند، گفت: رمضان بهترین فرصت است که این زخم‌ها را از بین برده و التیام بخشیم.