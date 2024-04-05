خبرگزار، مهر؛ گروه استان‌ها: مردم مؤمن و خدا جوی بیجاری صبح جمعه همزمان با سراسر کشور با حضور پر شور، حماسی و یکپارچه در راهپیمایی روز جهانی قدس مراتب همبستگی و حمایت خود با مردم مظلوم و بی پناه غزه را اعلام کردند.

امروز همه و همه آمده‌اند برای مقابله با جنایات رژیم صهیونسیتی کودک و نوجوان، پیر مرد و پیر زن، کاسب و بازاری به میدان آمدند و فریاد آزادی قدس شریف را سر دادند.

مردم مؤمن و ولایتمدار بیجار با مشت‌های گره کرده و سردادن شعارهایی چون مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا از مسیرهای تعیین شده به سمت میدان فاضل گروسی حرکت کردند.

گروه‌های مختلف مردم اعم از زن و مرد، پیر و جوان با شرکت در راهپیمایی این روز خشم و انزجار خود را از رژیم غاصب صهیونسیتی و حمایت از مردم ستمدیده فلسطین فریاد زدند.

مردم بصیر و انقلابی شهرها و روستاهای بیجار نیز با حضور در راهپیمایی ضد صهیونیستی و سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، ای رهبر آزاده آماده‌ایم آماده، حمایت خود را از ستمدیدگان فلسطین و خشم و انزجار خود را از رژیم جعلی صهیونیستی و همپیمانانش به نمایش گذاشتند.

در دفاع از کودکان غزه به میدان آمدیم

زهرا سبحانی دختر خرد سالی که عروسکش را به آغوش گرفته و به میدان آمده است در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: من برای دفاع از کودکان غزه به راهپیمایی آمده‌ام تا نشان دهم که کودکان غزه تنها نیستند.

وی ادامه داد: کودکان غزه را که از تلویزیون میبینم غصه میخورم و امروز همراه با پدر و مادرم به راهپیمایی آمدم تا نشان مشتی بر دهان اسرائیل جنایت کار بزنم.

حضور ما خاری در چشم دشمنان است

معصومه علی خانی مادر بیجاری که امروز همراه با فرزندانش به راهپیمایی آمده بود در گفتگو با مهر اظهار کرد: امروز دل هر مسلمانی از جنایاتی که در غزه در حال رقم خوردن است به درد آمده است.

این بانوی بیجاری گفت: من امروز همراه با کودکانم به راهپیمایی آمده‌ام تا بگویم مردم غزه تنها نیستند و به فرمایش رهبر انقلاب اسرائیل غاصب به زودی نابود خواهد شد و بیست و پنج سال آینده را نخواهد دید.

همچنین در پایان این تجمع پرچم‌های آمریکا و اسرائیل به آتش کشیده شده و بعد از آن قطعنامه‌ای در هفت بند قرائت شد که در بخشی از آن، تجمع کنندگان خواستار جلوگیری از کشتار زنان و کودکان بی دفاع فلسطینی شدند.

امروز بار دیگر دیار گروس صحنه حمایت از مردم مظلوم فلسطین شد

این دیار شهدای زیادی را در دل خود جای داده است و به خوبی ایثارگری و مقاومت را می‌شناسند مردمی که همیشه و در همه جا در بزنگاه‌ها در صحنه حضور دارند.

گفتنی است؛ مردم مؤمن و روزه دار بیجار همچنین در پایان این راهپیمایی با شکوه با حضور حداکثری در نماز با صلابت جمعه حضور بهم رساندند.