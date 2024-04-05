دولت علاوه بر رصد پول های درگردش مبادله ارز و سکه را هم کنترل کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: روز جهانی قدس را گرامی می‌داریم و به روح بلند مرتبه امام خمینی (ره) بنیانگذار این روز درود و صلوات می‌فرستیم. ️ از همه شما برادران و خواهران محترم که در راهپیمایی باشکوه روز قدس شرکت کردید تشکر می‌کنم.

فتاح دماوندی با اشاره به اینکه روز قدس نشانه وابستگی و دلبستگی ملت مسلمان ایران به قبله اول مسلمین و به مردم مظلوم فلسطین است گفت: روز قدس یک پیام جهانی دارد و آن این است که ملت‌های اسلامی نباید زیر بار ظلم بروند و باید با ظالمین و غاصبان مبارزه کنند، انقلاب اسلامی ایران از روز اول درباره قدس و فلسطین موضع واضحی داشت و دارد و آن هم لزوم محو غده سرطانی اسرائیل است. ️

وی افزود: دفاع از مظلومین و ستمدیدگان عالم، سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران است و این دستور امیرالمومنین است که باید دشمن ظالم و یاور مظلوم باشیم. ️ همه می‌دانند که رژیم صهیونیستی یک رژیم سیری ناپذیر است که قصد دارند همه دنیا را تحت سلطه خود بگیرند و آنها حتی به بحر تا نهر هم راضی نیستند ️ در طول سال‌های گذشته صهیونیست‌ها دائماً شهرک سازی خود را توسعه داده‌اند آنها هیچ حد و مرز مشخصی برای خود قائل نیستند. ️

امام جمعه دماوند بیان کرد: شرکت در راهپیمایی روز قدس نه فقط به نفع ملت مسلمان فلسطین، بلکه برای ملت ایران هم امنیت زا و قدرت آفرین است. ️ قدم‌هایی که برای حمایت از مقاومت فلسطین برداشته می‌شود به مجاهدان و مبارزان فلسطینی قوت قلب می‌دهد. ️

خطیب نماز جمعه دماوند عنوان کرد: طوفان الاقصی تمرین موفق آزادسازی سرزمین فلسطین بود. آتش ریختن روی سر دشمن و اسیر گرفتن برای مبادله کارهای بزرگی بود که می‌تواند تکرار شود. ️ دشمن صهیونیستی می‌خواست اسیران خود را با زور آزاد کند اما نتوانست. می‌خواست مردم غزه را به صحرای سینا کوچ دهد نتوانست و نتوانست آتش باری حماس را متوقف کند اسرائیل بعد از ۶ ماه به اهداف خود دست پیدا نکرده است.

وی گفت: رژیم صهیونیستی به دلیل مفتضح شدن و بی‌آبرو شدن در چشم مردم جهان و به دلیل شکست و دست نیافتن به اهداف خود به دنبال فرافکنی و فرار به جلو است و دست به اقدامات جدیدی زده که در نوع کم سابقه است.

فتاح دماوندی بیان کرد: پیشاپیش عید سعید فطر را به همه روزه‌داران و مسلمانان و شما نمازگزاران محترم تبریک عرض می‌کنم و از خداوند متعال می‌خواهیم به برکت عبادات و روزه‌داری مردم در ظهور امام زمان (عج) تعجیل فرماید و چشم ما را به جمال آن حضرت روشن فرماید. ️

وی گفت: بالا رفتن قیمت ارز و سکه و تأثیر آن بر اقتصاد کشور نشانه بیماری مزمن اقتصاد ایران است که به دلیل غلبه بخش غیر مولد بر بخش مولد اتفاق می‌افتدف بالا بردن قیمت دلار و سکه به بهانه اتفاقات سیاسی _ امنیتی و ماهی گرفتن دلالان و سفته بازان از آب گل آلود باید متوقف شود، ️ آن کسانی که ثروت‌های هنگفت دارند و منتظر فرصت هستند که در موقعیت‌های خاص سیاسی و در آستانه رویدادهای امنیتی یا نظامی موج آفرینی، تنش زایی و سودجویی کنند باید شناسایی و کنترل شوند.

امام جمعه دماوند بیان کرد: فرار مالیاتی کسانی که با سکه و ارز، معاملات زیرزمینی و مخفی انجام می‌دهند گاهی اوقات از حجم کل اقتصاد ایران بیشتر است، ️ دولت باید همانطور که گردش پول ملی را کنترل می‌کند مبادلات ارز و سکه را هم کنترل کند. یعنی هر کس که ارز و سکه دارد موظف باشد که آن را در بانک نگهداری کند و مقدار آن معین باشد و رصد شود و خارج از آن قاچاق و غیرقانونی محسوب ود. ️ با کنترل و شمارش ارز و سکه و رصد دارندگان آن تقاضای آن در بازار کم می‌شود و دیگر این دو کالا وسیله فرار مالیاتی، رشوه و اقتصاد زیرزمینی و قاچاق مواد مخدر قرار نمی‌گیرد و این نظارت باعث سقوط قیمت ارز و سکه خواهد شد.