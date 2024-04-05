قدس عاملی برای وحدت جامعه آزادیخواهان و مسلمانان است

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سادات در حاشیه مراسم روز قدس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روز قدس یکی از بزرگ‌ترین مناسبت‌های سال و نقطه عطف تاریخی بین مسلمانان است.

وی افزود: روز قدس، روز مصاف جبهه حق و باطل است و به مرور و با گذشت زمان دور اندیشی و تدبیر امام راحل در نام‌گذاری آخرین جمعه ماه رمضان با نام قدس عیان می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان عنوان کرد: روز قدس، عاملی برای وحدت جامعه مسلمانان، آزادیخواهان و عدالت خواهان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سادات اظهار کرد: جهانیان برای توجه به قبله اول مسلمانان و خباثت رژیم صهیونیستی با توجه به حوادث چند ماه اخیر در غزه و ترور کوری که در چند روز اخیر در سوریه اتفاق افتاد بحث دفاع مقدس و جبهه مقاومت اشکارتر شد.

وی عنوان کرد: بمباران کنسولگری ایران در سوریه و شهادت جمعی از مستشاران نظامی و فرماندهان دفاع مقدس اهمیت به‌سزای حقانیت جبهه اسلامی و مقاومت در نزد افکار عمومی را به عنوان پیروز واقعی این کارزار بالا برده است.

بزرگترین پیروزی برای جبهه مقاومت است

حجت‌الاسلام والمسلمین سادات اعلام کرد: مساله فلسطین امروز پا فراتر گذاشته و اجماع جهانی در بین ملت و دولت‌ها علیه رژیم غاصب، کودک کش صهیونیستی ایجاد شده و بی‌شک بزرگ‌ترین پیروزی برای جبهه مقاومت است.

وی عنوان کرد: امروز به واسطه طوفان الاقصی ماهیت رژیم صهیونیستی و حامیان آن بر همه آشکار شده است و روز قدس از جهات مختلف حائز اهمیت است و حضور در این روز یک وظیفه شرعی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: در آموزه‌های قرآن کریم و سیره معصومان و بزرگان دین بر یاری مظلومان و جهاد تاکید فراوان شده است و دشمنان اسلام در صدد استیلا و تسلط بر کشورهای اسلامی هستند که وظیفه انسانی ما حضور در روز قدس است برای خنثی کردن این تفکر و بینش جاهلانه‌ی رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: جامعه بشریت یک پیکره واحد هستند که به قول سعدی بنی آدم اعضای یکدیگرند، چو عضوی به درد آرد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار، و وظیفه عاطفی انسان‌ها ایجاب می‌کند که حامی مظلوم و دشمن ظالم باشند.

مبارزه با اسرائیل از مبانی اصلی انقلاب اسلامی است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان اظهار کرد: مساله قدس با منافع ملی ما در آمیخته شده و یکی از مبانی اصلی انقلاب اسلامی مبارزه با اسرائیل است و در قانون اساسی کشور هم به آن اشاره شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سادات عنوان کرد: به قول یکی از فرماندهان نظامی اگر امروز با اسرائیل در خاک فلسطین درگیر نبودیم بر اساس تفکر و زعم یهودی‌ها که از نیل تا فرات یعنی از مصر تا مرز ایران باید جزو خاکشان بود و ما در مرز کشور باید با این رژیم منحوس می‌جنگیدیم.

وی اعلام کرد: اگر اسرائیل از لحاظ نظامی قدرت و توانایی مقابله با ما را نداشته باشد اما تسلط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنها دنبال این خط فکری است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان گفت: اساساً ماهیت پلید رژیم صهیونیستی و آموزه‌های ضد انسانی آنها یک محرک است علیه بشریت و کتاب پروتکل‌های یهودی بیانگر تسلط بر دنیا است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سادات افزود: از دید یهود جز یهودیان انسان‌های دیگر تابع و در خدمت یهود هستند و آنها را در زمره انسان نمی‌خوانند و نگاه نژاد پرستانه آپارتاید این رژیم علیه بشریت خود یک عامل تهدید کننده بشریت است.

وی خاطرنشان کرد: این غده سرطانی با این تفکر ضد بشریت و زیاده خواهی که دارد لازم است که همه مقابل آنها بیاستیم و روز قدس مهم‌ترین روز ایستادگی جهانی علیه اسرائیل است.