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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۵۹

پنجره مهر؛

برگزاری راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس در اهر

برگزاری راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس در اهر

اهر- همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان راهپیمایی روز جهانی قدس به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم اهر برگزار شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، مردم مؤمن و انقلابی اهر با حضور در این راهپیمایی با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس و… ضمن محکوم کردن سیاست‌های رژیم صهیونیستی، حمایت خود از مردم مظلوم غزه را اعلام کردند.

حضور زنان، کودکان و نوجوانان اهری در حمایت از مادران و کودکان مظلوم غزه، جلوه خاصی به این مراسم داده بود.
در ادامه قطعنامه روز جهانی قدس قرائت و مردم روزه‌دار اهر، نماز جمعه را به امامت آیت الله حاج شیخ جواد حاجی زاده اقامه کردند.

سخنران مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در اهر ابوالفضل غنی زاده فرماندار شهرستان اهر بود.

فیلم: اصغر ازدست

کد مطلب 6070332

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