ایثار و شهادت جبهه مقاومت حاصل صدور تمدن انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی ظهر جمعه در سخنرانی پایانی راهپیمایی روز قدس در کرمانشاه، اظهار کرد: مسئلهای که طی ۶ ماه گذشته جهان را درگیر خود کرده اتفاقات رخ داده در غزه بوده است که امروز برای دفاع از مظلوم و مبارزه با ظلم مردم در این راهپیمایی شرکت کردهاند.
وی افزود: بنابر گفتههای مقام معظم رهبری رژیم غاصب اسرائیل جز شکستی مفتضحانه در این مدت چیزی دریافت نکرده و این شکست برای آنها بسیار جبران ناپذیر خواهد بود.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه جهان اسلام در پی خونهای به ناحق ریخته شده در غزه در حال به دست آوردن یک پیروزی بیبدیل است، تصریح کرد: و در مقابل جهان استکبار در حال دریافت یک شکست تاریخی و تمدنی است.
صحرایی ادامه داد: در قرنهای اخیر در موازنه قدرت در مناطق مختلف در حالی که کشورهای غربی و اروپایی به دنبال گسترش مستعمرات و توسعه خود بودند اما به دلیل روی کار آمدن پادشاهان بیکفایت و فاصله گرفتن از پویایی فکری و فرهنگی مسیری رو به افول را طی کرده است.
وی همچنین با بیان اینکه اوج حقارت ایران در زمان پهلوی رقم خورده است، گفت: یکی از آخرین شکستهای جغرافیایی ایران در زمان پهلوی در سال ۱۳۴۹ بوده که حکومت منحوس پهلوی با بیعرضگی محمدرضا پهلوی بخشی از خاک ایران را به نام بحرین از دست داد.
استاندار کرمانشاه بیان کرد: این در حالی بود که امام خمینی (ره) در همان زمان در نجف درس ولایت فقیه میداده و حکومت اسلامی را پایهریزی میکردند اما از طرفی در داخل ایران سرزمینهای کشوری توسط محمدرضا پهلوی قطعه قطعه تحویل دشمن داده میشد که بر این اساس اگر ایران اسلامی پیروز نمیشد بیشک نقشه جغرافیای کنونی این کشور بسیار کوچکتر بود.
صحرایی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به برملا کردن چهره واقعی تمدن غرب در غزه، عنوان کرد: امروز غزه بهترین نمایشگاه برای نمایش پشت پرده تمدن غرب است و همچنین بهترین نمایشگاه برای بروز اسلام و نیروهای مقاومت است.
وی تاکید کرد: اینکه امام راحل انقلاب اسلامی صدور انقلاب را به جهان به صورت جنگ پیش بینی میکرد به این معنا بود که فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت به عنوان یک تمدن انقلابی و حاصل انقلاب اسلامی در جهان بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.
استاندار کرمانشاه بزرگترین تجمعهای امروز جهان را تحت محوریت مسئله غزه دانست و یادآور شد: اینها همگی حاصل تمدن انقلاب اسلامیاست که سیلی بزرگ ما به دشمن و استکبار محسوب میشود.
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