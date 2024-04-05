آزادی قدس به پیروزی کامل نزدیک شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی احدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران اظهار کرد: پیام مقام معظم رهبری در موضوع روز قدس بیان گر این است که امت اسلامی هیچ گاه زیر بار ظلم نخواهد رفت.

امام جمعه موقت شهرستان کاشمر افزود: رهبر کبیر انقلاب جمعه آخر ماه مبارک رمضان را از این جهت به عنوان روز قدس و اسلام نامگذاری کردند، تا باعث شدند تیری بر قلب توطئه گران و استعمارگران جهان باشد.

وی افزود: اسرائیل و ابرقدرتان می‌خواستند فلسطینیان را خاموش کنند و کسی جرأت نداشت حرفی از مردم مظلوم فلسطین بزند.

احدی گفت: ولی با یادگاری که رهبر کبیر انقلاب برای ما گذاشت و تداوم این راه توسط مقام معظم رهبر، قدس امروز جهانی شده است.

امام جمعه موقت شهرستان کاشمر تصریح کرد: مساله قدس گرچه در کشورهای اسلامی پررنگ شده است و حتی مردم آزاده جهان چه مسلمان و غیر مسلمان از مردم مظلوم فلسطین حمایت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه با این حمایت‌ها جبهه مقاومت احساس قدرت می‌کند گفت: مساله فلسطین و آزادی قدس به کابوسی برای ابر قدرتها تبدیل شده است.

احدی عنوان کرد: دشمنان از حضور مردم در منطقه هراس دارد و به زودی این ظلم ۷۰ ساله‌ای که به مردم ستم دیده فلسطین و کودکان با بدترین جنایت‌ها تحمیل شده است به پیروزی ختم خواهد شد.

امام جمعه موقت شهرستان کاشمر افزود: جنایت جدید اسرائیل و بمب باران کنسولگری ایران در دمشق و شهید کردن ۷ نفر از مستشاران ایران اسلامی بی جواب نخواهد ماند و تا خونشان تازه است توفیق انتقام قاطع از این دشمن به دست خواهد آمد.