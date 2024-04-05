به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در روز جهانی قدس همه مردم در جهان حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی، علیه اسرائیل و حمایت‌های بی‌دریغ از ملت مظلوم فلسطین به میدان آمده‌اند و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل عالم‌گیر شده است.

وی با بیان اینکه موضوع قدس شریف و دفاع از آن و اقدام علیه اسرائیل جنایتکار در مرحله جدید و تازه‌ای قرار گرفته خاطرنشان کرد: نفس‌های آخر اسرائیل غاصب و جعلی به شمارش افتاده است.

استاندار بوشهر گفت: دست و پا زدن رژیم صهیونیستی و اقدامات بی‌شرمانه و خلاف عرف و مقررات بین‌المللی مانند حمله به ساختمان کنسولگری دمشق نتیجه‌ای برای بقای آن ندارد و بلکه سرنگونی این رژیم جعلی را شتاب خواهد بخشید.

محمدی‌زاده با بیان اینکه راهپیمایی روز جهانی قدس در همه نقاط جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی هم برگزار می‌شود اظهار داشت: روز جهانی قدس متعلق به همه جهان است و مردم در اقصی نقاط دنیا با شرکت در راهپیمایی حمایت خود را از ملت فلسطین و محکوم کردن جنایات اسرائیل به نمایش می‌گذارند.

وی با بیان اینکه وجدان بشری در زمینه ظلم به مردم فلسطین بیدار شده است گفت: با افزایش جنایت رژیم اشغالگر قدس در غزه و کشتار زنان و کودکان، وجدان بشری در جهان بیدار شده است.

استاندار بوشهر با اشاره به جوش و خروش آزادگان جهان علیه اسرائیل و حمایت از ملت فلسطین و غزه اضافه کرد: روز جهانی قدس در زمان اعلام امام راحل تنها در ایران و بعدها در جهان اسلام برگزار می‌شد، اما امروز در تمام دنیا این راهپیمایی شکل گرفته است.