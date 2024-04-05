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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۴۰

استاندار بوشهر:

دست و پا زدن رژیم صهیونیستی نتیجه‌ای برای بقای آن ندارد

دست و پا زدن رژیم صهیونیستی نتیجه‌ای برای بقای آن ندارد

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: دست و پا زدن رژیم صهیونیستی و اقدامات بی‌شرمانه و خلاف عرف و مقررات بین‌المللی مانند حمله به ساختمان کنسولگری دمشق نتیجه‌ای برای بقای آن ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در روز جهانی قدس همه مردم در جهان حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی، علیه اسرائیل و حمایت‌های بی‌دریغ از ملت مظلوم فلسطین به میدان آمده‌اند و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل عالم‌گیر شده است.

وی با بیان اینکه موضوع قدس شریف و دفاع از آن و اقدام علیه اسرائیل جنایتکار در مرحله جدید و تازه‌ای قرار گرفته خاطرنشان کرد: نفس‌های آخر اسرائیل غاصب و جعلی به شمارش افتاده است.

استاندار بوشهر گفت: دست و پا زدن رژیم صهیونیستی و اقدامات بی‌شرمانه و خلاف عرف و مقررات بین‌المللی مانند حمله به ساختمان کنسولگری دمشق نتیجه‌ای برای بقای آن ندارد و بلکه سرنگونی این رژیم جعلی را شتاب خواهد بخشید.

محمدی‌زاده با بیان اینکه راهپیمایی روز جهانی قدس در همه نقاط جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی هم برگزار می‌شود اظهار داشت: روز جهانی قدس متعلق به همه جهان است و مردم در اقصی نقاط دنیا با شرکت در راهپیمایی حمایت خود را از ملت فلسطین و محکوم کردن جنایات اسرائیل به نمایش می‌گذارند.

وی با بیان اینکه وجدان بشری در زمینه ظلم به مردم فلسطین بیدار شده است گفت: با افزایش جنایت رژیم اشغالگر قدس در غزه و کشتار زنان و کودکان، وجدان بشری در جهان بیدار شده است.

استاندار بوشهر با اشاره به جوش و خروش آزادگان جهان علیه اسرائیل و حمایت از ملت فلسطین و غزه اضافه کرد: روز جهانی قدس در زمان اعلام امام راحل تنها در ایران و بعدها در جهان اسلام برگزار می‌شد، اما امروز در تمام دنیا این راهپیمایی شکل گرفته است.

کد مطلب 6070363

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