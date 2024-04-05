راهپیمایی عظیم روز قدس عامل اقتدار و تقویت امنیت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی تیجانی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه سلطان‌آباد مرکز شهرستان با بیان سخن یکی از بزرگان که گفته بود حسینیه و مسجدی که دغدغه نابودی اسرائیل را نداشته باشد شمر نیز زیر علم آن سینه می‌زند، اظهار کرد: برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس به غیر از اینکه باعث تقویت امنیت و قدرت ایران اسلامی است عاملی برای تقویت اراده فلسطینیان خواهد بود.

امام جمعه خوشاب با اظهار اینکه قدرت اراده ملت‌ها از دولت‌ها برای مبارزه با اسرائیل بیشتر است، گفت: اسرائیل در دمشق با شهادت سرداران ایرانی به دنبال گسترش جنگ و راه گریز است.

وی بیان کرد: اسرائیل به دنبال نابودی جبهه مقاومت در جهان است و با نابودی اسرائیل تا زمانی که جبهه مقاومت وجود داشته باشد حماس دیگری به وجود خواهد آمد.

تیجانی با بیان اینکه مسائل میدان جنگ را به متخصصان آن واگذار کنیم، افزود: رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا بیان کردند اسرائیل را از حمله به نیروهای ایرانی پشیمان خواهند کرد و باید منتظر زمان و فرصت مناسب انتقام بمانیم.