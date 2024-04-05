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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۰۰

امام جمعه اراک:

شکست اسراییل نزدیک است

شکست اسراییل نزدیک است

اراک- امام جمعه اراک گفت: بر اساس وعده قرآن ظلم پایدار نخواهد ماند و با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب شکست اسراییل نزدیک است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه‌های جمعه این هفته اراک اظهار کرد، براساس وعده قرآن، ظلم پایدار نخواهد ماند و از سویی نوید مقام معظم رهبری بر اینکه شکست اسرائیل نزدیک است و این رژیم جنایتکار به زودی به درک واصل خواهد شد.

امام جمعه اراک افزود: علی رغم اینکه اقدامات جنایتکارانه اسرائیل باید در دادگاه بین‌المللی محکوم شود اما متأسفانه شاهد سکوت مرگبار مجامع بین المللی هستیم.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه آرامش و امنیت پایه و اساس همه اقدامات است، گفت: کشور ما ظرفیت‌های فراوانی دارد باید تلاش شود تا بهره گیری از پتانسیل و توانمندی‌ها، گام‌های مؤثرتری در راستای رفع مشکلات کشور برداشت.

وی افزود: سرمایه‌گذاران باید دارایی‌های خود را در حوزه تولید و اشتغال بکار گیرند و دولت هم باید بسترهای لازم را برای رفع موانع فراهم کند.

امام جمعه اراک با بیان اینکه کشور با تولید آباد می‌شود و این مهم نیز جزو واجب‌ترین و مقدس‌ترین اقدامات است، گفت: وجود سه هزار واحد صنعتی استان مرکزی ظرفیت بالایی برای تحقق شعار سال است و باید با همت بلند این مهم محقق شود.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال گفت: باید تلاش ویژه‌ای صورت گیرد تا عناصر مزدور و جاسوس در کشور شناسایی شوند و کوچک‌ترین سهل‌انگاری، تهدیدی برای امنیت کشور است.

وی افزود: با هوشیاری نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی دشمنان به اهداف شوم خود دست نیافتند، اگرچه تعدادی از نیروهای مظلوم و فداکار کشور به شهادت رسیدند اما باید هوشیاری و امنیت در مرزها بیش از پیش افزایش یابد تا شاهد حوادث تلخ نباشیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تقدیر از تلاش‌های فراجا، سپاه، بسیج، ارتش، اطلاعات و همه دستگاه‌های مسئول در برقراری امنیت کشور، گفت: امید است بتوانیم از روزهای باقی مانده ماه مبارک رمضان، بیشترین بهره‌گیری را داشته باشیم.

کد مطلب 6070465

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