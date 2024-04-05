شکست اسراییل نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبههای جمعه این هفته اراک اظهار کرد، براساس وعده قرآن، ظلم پایدار نخواهد ماند و از سویی نوید مقام معظم رهبری بر اینکه شکست اسرائیل نزدیک است و این رژیم جنایتکار به زودی به درک واصل خواهد شد.
امام جمعه اراک افزود: علی رغم اینکه اقدامات جنایتکارانه اسرائیل باید در دادگاه بینالمللی محکوم شود اما متأسفانه شاهد سکوت مرگبار مجامع بین المللی هستیم.
آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه آرامش و امنیت پایه و اساس همه اقدامات است، گفت: کشور ما ظرفیتهای فراوانی دارد باید تلاش شود تا بهره گیری از پتانسیل و توانمندیها، گامهای مؤثرتری در راستای رفع مشکلات کشور برداشت.
وی افزود: سرمایهگذاران باید داراییهای خود را در حوزه تولید و اشتغال بکار گیرند و دولت هم باید بسترهای لازم را برای رفع موانع فراهم کند.
امام جمعه اراک با بیان اینکه کشور با تولید آباد میشود و این مهم نیز جزو واجبترین و مقدسترین اقدامات است، گفت: وجود سه هزار واحد صنعتی استان مرکزی ظرفیت بالایی برای تحقق شعار سال است و باید با همت بلند این مهم محقق شود.
آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال گفت: باید تلاش ویژهای صورت گیرد تا عناصر مزدور و جاسوس در کشور شناسایی شوند و کوچکترین سهلانگاری، تهدیدی برای امنیت کشور است.
وی افزود: با هوشیاری نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی دشمنان به اهداف شوم خود دست نیافتند، اگرچه تعدادی از نیروهای مظلوم و فداکار کشور به شهادت رسیدند اما باید هوشیاری و امنیت در مرزها بیش از پیش افزایش یابد تا شاهد حوادث تلخ نباشیم.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با تقدیر از تلاشهای فراجا، سپاه، بسیج، ارتش، اطلاعات و همه دستگاههای مسئول در برقراری امنیت کشور، گفت: امید است بتوانیم از روزهای باقی مانده ماه مبارک رمضان، بیشترین بهرهگیری را داشته باشیم.
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