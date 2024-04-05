به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان اظهار کرد: بعد از ۴۵ سال، روز قدس امسال، روز قدس پسا طوفان الاقصی است و بسی مبارک‌تر از همه روزهای قدس است.

وی اضافه کرد: در شرایطِ در حالِ شکل‌گیری منطقه، جایگاه آمریکا در حال تنزل است. آمریکایی که روزی با یک تَشَر کشورها را وادار به تسلیم می‌کرد، اکنون سیلی‌خور محور مقاومت در عراق، سوریه و دریای سرخ است. برگزاری مراسم روز جهانی قدس به عنوان روز بیعت با فلسطین، نقش محوری در حمایت جوامع اسلامی از آرمان فلسطین و مقاومت در غزه ایفا می‌کند.

امام جمعه دشتستان بیان کرد: باز شدن جبهه‌های متعدد علیه دشمن صهیونیستی، امکانات نظامی این دشمن را پراکنده کرده و دچار فرسایش ساخت و از حجم فشار بر غزه است.

وی تصریح کرد: آمریکا و انگلیس با ورود مستقیم به دریای سرخ تلاش کردند به رژیم صهیونیستی کمک کنند ولی ناتوانی آنها از جلوگیری از هدف قرار دادن کشتی‌های متعلق به رژیم صهیونیستی و نیز خود آنها از سوی انصار الله، ناتوانی خود را بیشتر نمایان ساختند و آبروی خود را در برابر یک کشور فقیر و ضعیف اما با اراده و ایمان مانند یمن از بین بردند

مصلح ادامه داد: فرآیند عادی‌سازی که تکیه‌گاه آن، این بود که رژیم صهیونیستی امنیت رژیم‌های عربی را تأمین کند و رژیم‌های عربی در مقابل، امتیازاتی به این رژیم بدهند پس از طوفان الاقصی متوقف شده است. اکنون که این رژیم در برابر محور مقاومت شکست خورده است اتکا به آن برای تأمین امنیت معنا و مفهومی ندارد.

وی افزود: تظاهرات گسترده در کشورهای غربی به نفع فلسطین و استمرار آن نشان از تحول بزرگی در افکار عمومی غرب است که به علت ساختارهای انتخاباتی می‌تواند تحولاتی را در این کشورها پدید آورد.

امام جمعه دشتستان تاکید کرد: اقدام ذلیلانه و زبونانه رژیم شرور و جنایتکار صهیونیستی در حمله موشکی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه در روز شهادت امیرالمؤمنین حیدر کرار (ع) که به شهادت مستشاران سرافراز کشورمان انجامید، بیش از آنکه برای این رژیم رو به سقوط، امتیازبخش باشد، مایه ننگ و رسوایی این مفسدان است.

وی تاکید کرد: این رژیم پلید در باتلاق غزه در حال غرق شدن است و علی‌رغم حمایت‌های آشکار آمریکای جنایتکار، دست و پا می‌زند تا بتواند راه نجاتی برای خروج از رسوایی‌ها و شکست‌هایش کسب کند.