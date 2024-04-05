پیشنهاد ما در مورد حل مساله فلسطین همچنان خروج اسراییل غاصب است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لطف الله دژکام در خطبههای نماز جمعه عبادی سیاسی این هفته ابتدا گفت: امسال در صدر همه مراکز دیده شده مجموعه حافظیه بود و اگر ۳۰۰ هزار نفر از حافظیه دیدار میکنند این آمار مراکز میراثی است و اگر ما آمار حرم مطهر شاهچراغ (ع) را هم بگوییم، میلیونی میشود و مردم در شیراز اولین جایی که سال جدید میآیند و عرض سلام میکنند حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) است و این جز فرهنگ ما است که اول زیارت میکنیم و بعد میرویم غزل میخوانیم.
امام جمعه شیراز گفت: فارس هم قطب مذهبی، هم قطب ادبی و هم قطب سلامت است و از تمام کشورهای خلیج فارس برای کارهای اساسی درمان و بهداشت خود به شیراز می آیند و باید کاری کنیم که فرهنگ گردشگری به موازات صنعت گردشگری رشد کند و بنده امسال سطح شهر را که بررسی نمودم احساس کردم از این جهت عقب هستیم.
در حوزه گردشگری نیاز به هماهنگی بیشتری میان مسؤولان است
وی افزود: وزارت گردشگری باید ضوابط گردشگری محیطهای مختلف را به گونهای که با فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما هماهنگ باشد تدوین کرده باشد، اگر زیر نظر اوقاف است یا زیر نظر دانشگاه است همان اجرا شود، اگر هرجا یک ضابطهای داشته باشد مردم گیج میشوند. ما توقعاتی که داریم اینها است که احساس میکنم گاهی اهمال میشود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس گفت: دولت جناب آقای رئیسی هدفگذاری کرده که ۱۵ میلیون گردشگر خارجی داشته باشیم و این گردشگران اگر ناهماهنگیها را ببینند که تحفهای از ایران نخواهند برد؛ هدف گذاری خیلی خوبی است که درآمد برای کشور دارد اما در چهارچوب و ضابطه؛ وقتی هیچ ضابطهای نیست زبان ما باز است برای توقع کردن و مطالبه کردن.
وی خاطرنشان کرد: پس همه دستگاهها هماهنگ شوند و وزیر محترم گردشگری این هماهنگی را ایجاد کند و بقیه با آنها هماهنگ شوند و در چهارچوب اسلامی یک گردشگری حلال و پاکیزه برای مردم تنظیم کنند.
انتقام شهدای دمشق را خواهیم گرفت
نماینده ولی فقیه همچنین گفت: ما باید دستبوس ملت عظیم، صبور، مقاوم، پای کار و ایستاده باشیم که از روز اولی که امام راحل برای روز قدس حرکت کرد تا امروز روی یک حرف که حرف قرآن است ایستاده است که اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود.
آیت الله دژکام افزود: مسلماً اسرائیل غاصب است و غصب در قاموس عدالت خواهی و انسان عدالت خواه چه مسلمان باشد چه نباشد جا ندارد. پیشنهاد ما این است و مقام معظم رهبری نیز فرمودند که غاصبان خارج شوند و مردم فلسطین از هر دینی که هستند یهودی، مسیحی و مسلمان چون مملکت خودشان هست رأی دهند و هر حکومتی که خواستند چون کشور خودشان است.
وی افزود: چه معنی میدهد انگلیس بگوید ما میخواهیم از این کشور خارج شویم. تو خودت غاصب بودی بعد یک گروه صهیونیست را بگذاری و آنها بیایند به زور تصاحب کنند؟ خیر، حق ندارند و این حق مسلم مردم فلسطین است و هرچه تاریخ از آن بگذرد محو نمیشود و باید کشورشان را خودشان اداره کنند و به خودشان سپرده شود.
امام جمعه شیراز گفت: امروز طوفانالاحرار بود، احرار یعنی آزادگان که شامل همه دنیا حتی غیرمسلمانان میشود و مردم در مقابل این ظلم ایستادهاند و انشاالله به نتیجه خواهند رسید.
وی گفت: رژیم صهیونیستی غلطی کرد که الان پشیمان است و به کنسولگری ایران در دمشق حمله کرد و همه دنیا اعلام کردند خلاف همه موازین بینالمللی است و حضرت علی (ع) فرمود کسی که خلاف قانون میکند زمین میخورد و همین الان اسرائیل زمین خورده و رهبری نیز فرمود ما سیلی به آنها میزنیم که پشیمان شوند و انشاالله انتقام آنها گرفته خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در فارس افزود: ما صبر راهبردی خود را نباید از دست دهیم. مثل نهروانیها که حرف غیر از حرف علی (ع) را زدند نشویم زیرا میدانیم که رمز پیروزی در وحدت فرماندهی است وحدت فرماندهی یعنی شخص فرماندهی کل قوا که اطاعت از او بر همه ما واجب است و هر موقع تصمیم بگیرد برای هر نوع اقدامی تحلیل نمیکنیم بلکه مطابق دستور اقدام میکنیم.
آیت الله دژکام در پایان با بیان اینکه امسال سال همکاری دولت و مردم و تحقق شعار سال است خواستار حل مسئله بی ثباتی بازار، تنزل ارزش پول ملی و مسئله فاصله طبقاتی شد.
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